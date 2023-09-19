Почему дети бьют родителей и как правильно реагировать на агрессивное поведение малышей, дошкольников и школьников

Агрессивное поведение у детей может иметь разную основу: склонность к импульсивности, необладание навыками самоконтроля, избыток энергии и способ привлечения внимания. Для того, чтобы установить причину агрессии и научить ребенка любого возраста экологически проявлять свои эмоции и чувства, следует соблюдать несколько правил.

В частности, причинами агрессии могут быть и незрелость мозга, специфика возраста и эмоциональные реакции, рассказывает Мария Сичинская, эксперт родительско-детских отношений и взаимоотношений супружеских пар. Для детей проявление эмоций – важный аспект развития личности и отстаивания собственных границ.

Чего делать нельзя

Родители, пытаясь обуздать агрессию у ребенка, часто используют неверные методы, которые могут быть неэффективными или усугубить ситуацию, уверяет эксперт по психологии.

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При попытках остановить агрессию ребенка психолог родителям не советует:

Игнорировать: отсутствие реакции демонстрирует ребенку, что его агрессивное поведение приемлемо.

отсутствие реакции демонстрирует ребенку, что его агрессивное поведение приемлемо. Переводить в шутку: хотя этот подход может сработать иногда, он рискует усилить убеждение ребенка, что драться – веселая игра.

Драматизировать: фальшивые реакции или демонстрация обиды только травмируют ребенка и усугубляют конфликт.

фальшивые реакции или демонстрация обиды только травмируют ребенка и усугубляют конфликт. Допускать повторение: простой запрет без последствий может побуждать ребенка к повторной агрессии.

простой запрет без последствий может побуждать ребенка к повторной агрессии. Проявлять ответную агрессию: этот подход может усугубить ситуацию и спровоцировать новые всплески гнева у ребенка.

Что нужно делать, если ребенок проявляет агрессию

При проявлении физической агрессии у детей в возрасте одного-двух лет Сичинская советует придерживаться последовательных шагов: выражение собственных эмоций, недопущение повторений, переключение внимания и выражение неприятности от агрессии. Необходимо мягко отстраниться и обратить внимание ребенка на положительные аспекты, избегать ожидания новых проявлений агрессии и способствовать конструктивному взаимодействию с малышами.

С дошкольниками 5-6 лет важно применять последовательную тактику воспитания, подобную методам для малышей, отмечает специалист по психологии.

Агрессивное поведение в этом возрасте может стать постоянной привычкой. Важно предложить альтернативные способы выражения эмоций и осознать причину недовольства.

Например, если ребенок толкается, чтобы с ним поиграли, предложите интересные варианты замены, который со временем сформирует постоянную привычку: "Я вижу, что ты хочешь играть, но мне неприятно, что ты дерешься. Давай вместо этого ты будешь мне подмигивать?". Если же причиной стал выключенный мультик, помогите принять эмоции и предложите выразить злобу с помощью возможности порвать бумагу, избить подушку, попрыгать, покричать, поплакать и т.д. Сопереживайте в голос и не оставляйте наедине с такими эмоциями, советует Сычинская.

Если школьники продолжают проявлять агрессию после семи лет, это может являться важным сигналом для родителей и учителей. Визит к психологу и его рекомендации могут стать ценным источником для изменения подхода к воспитанию и способствовать улучшению эмоционального состояния детей. Важно, чтобы взрослые были открыты к изменениям и активно участвовали в формировании положительного окружения для всех школьников, отмечает эксперт родительско-детских отношений.

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