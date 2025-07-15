Что делать, если не подготовился к уроку? Учительница литературы дала советы ученикам, но их раскритиковали

Учительница украинской литературы Алина Мец дала советы школьникам, что им делать, если они не подготовились к уроку. В частности, она отметила, что такой фразы не стоит говорить педагогу.

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В заметке в TikTok школьная преподавательница назвала три фразы, которые могут спасти учеников от двойки. Так, вместо "Я не готов", лучше сказать: "Можно я отвечу чуть позже? Я бы хотел послушать еще несколько ответов". Таким образом, по словам педагога, ученик демонстрирует желание учиться, а не уклоняется от ответа.

По словам Мец, в таком случае, учитель видит заинтересованность и позволяет ответить позже. Также школьник может сказать: "Я учил, но вижу, что не до конца понял. Можете уточнить, что именно вас интересует?" Учительница уверяет, что в глазах педагога ребенок будет выглядеть так, что он хочет вникнуть в тему, а не просто соврать.

Еще одна фраза, которая может спасти от двойки, по словам педагога, это "Я читал, но больше обращал внимание на второй раздел. Можно отвечать по нему?" Мец говорит, что учитель все равно захочет услышать первый раздел, а потом либо не хватит времени, либо школьный преподаватель переключится на кого-то другого.

В то же время, пользователи соцсети раскритиковали советы педагога и заверили, что такие правила не действуют, поэтому ученики все равно получат двойку.

"Советы не пройдут. Учителю обычно плевать на мнение ученика".

"Интересно, все считают, что учитель дурак. Если учитель с опытом то он зайдя в класс уже видит кто учил, а кто нет".

"После этих трех фраз сразу ответочка: "Два, садись! Читал... Плохо значит читал, если два слова не можешь связать!"

"Да, лайфхаки-то реально прикольные, но если это видео и учителя посмотрят?"

"На первое наша учительница скажет: "Нет нельзя или отвечай или 2".

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