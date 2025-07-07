Что делать, если не сдал НМТ–2025: есть как минимум три варианта

Поступающие, которые не сдали национальный мультипредметный тест (НМТ) в 2025 году, могут воспользоваться другими вариантами получения образования или перерыва между обучением. Так, если у них есть результаты вступительного экзамена 2022, 2023 или 2024 годов, то они могут предоставить их.

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Если же абитуриенты не имеют результатов сдачи НМТ, то они могут выбрать другой вариант, информирует Освіта.ua. В частности, для поступления в учреждения профессионально-технического образования не нужны результаты тестирования. Таким образом за год-полтора студенты могут получить первую профессию.

Чтобы поступить в профтех, нужно иметь аттестат. Рейтинг учеников формируется по среднему баллу документа о полном общем среднем образовании.

Поступление в колледжи

Если абитуриент не сдал НМТ, он может выбрать обучение в заведении профессионального предвысшего образования – колледжи. Так, почти за три года, студент получит степень "профессиональный младший бакалавр" по выбранной специальности. После этого выпускник колледжа может продолжить обучение в учреждении высшего образования по сокращенному сроку обучения. Для того, чтобы поступить в колледж, нужно сдать творческий конкурс на определенных специальностях или пройти индивидуальное собеседование.

Учебное заведение самостоятельно определяет форму собеседования, например устный экзамен или тестирование. Ученики, которые планируют учиться на контракте, могут поступить по результатам рассмотрения мотивационного письма. Подать заявления о поступлении в колледжи абитуриенты могут с 5 по 26 июля. Также возможен дополнительный набор на контракт при условии зачисления не позднее 20 октября.

Gap year

Gap year или Post Graduate year – это "свободный" год между выпуском из школы и поступлением в университет. Такая практика достаточно популярна в странах Европы и США. В течение года выпускники могут сделать перерыв перед следующим уровнем образования. Кроме того, многие абитуриенты определяются с будущей профессией именно в этот период. Его также используют для волонтерства, путешествий, временной работы, неформального образования и тому подобное. "Свободный" год абитуриенты также могут использовать для подготовки к сдаче НМТ в следующем году.

Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в заметке в Facebook отметил, что если абитуриенты не сдали НМТ, то это не конец гляха в образовании. Ведь они могут также выбрать профессиональное предвысшее и профессиональное образование. В частности, он подчеркнул, что Украине нужны специалисты от механиков до реабилитологов и государство поддерживает эти направления.

В то же время, он рассказал, что выпускники, которые поступают по творческим конкурсам, уже могут регистрировать свои кабинеты и высчитывать конкурсные баллы. Определение приоритетов для поступления на все программы начнется 19 июля.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине утвердили новые региональные коэффициенты для поступления.

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