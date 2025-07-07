В Украине утвердили новые региональные коэффициенты при поступлении: где проще пройти конкурс

Министерство образования и науки Украины утвердило региональные коэффициенты, которые будут учитываться во время конкурсного отбора в учреждения высшего образования. Региональный коэффициент применяют к конкурсному баллу при поступлении на бакалавриат (а также на магистратуру медицинского, фармацевтического и ветеринарного направлений) и используют для поддержки равномерного развития сети вузов во всех регионах Украины.

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Об этом говорится на официальном сайте ведомства. Согласно обновленным правилам конкурсный балл поступающего нужно умножить на соответствующий коэффициент в зависимости от фактического местоположения университета. Это означает, что поступление в вузы в определенных регионах может дать абитуриенту более высокий конкурсный балл и повысить его шансы на зачисление по выбранному приоритету.

Какие коэффициенты будут действовать при поступлении:

1,07 – для ЗВО в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской областях;

– для ЗВО в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской областях; 1,04 – для ЗВО в Днепропетровской, Полтавской, Черниговской областях;

– для ЗВО в Днепропетровской, Полтавской, Черниговской областях; 1 – для всех остальных заведений высшего образования.

Коэффициенты применяются в соответствии с фактическим адресом университета, в который поступающий подает заявление. На это не влияет место жительства абитуриента.

Также соискатели образования могут воспользоваться калькулятором конкурсного балла. Таким образом они могут предварительно рассчитать итоговый конкурсный балл с учетом регионального и отраслевого коэффициентов, результатов национального мультипредметного теста и других составляющих.

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