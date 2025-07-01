В Украине стартовала вступительная кампания в профтехи: как подать заявление и какие документы нужны
В Украине 1 июля началась вступительная кампания в учреждения профессионально-технического образования. Подать заявление можно онлайн через электронный кабинет на сайте единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО).
Срок приема документов учебные заведения определяют самостоятельно, однако обычно он длится с 1 июля до конца августа. В то же время, возможен донабор до конца сентября, информирует Оѕѵіта.ua.
Для того, чтобы зарегистрироваться, абитуриенту нужно:
Подать заявления можно в несколько заведений одновременно.
Продолжительность обучения в профтехах составляет от 6 месяцев до 3 лет в зависимости от выбранной профессии, имеющегося на момент поступления уровня образования (9 или 11 классов) и предварительно полученной квалификации.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда начнется регистрация в учреждения высшего образования.
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