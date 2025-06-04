Когда начнется регистрация на поступление в вузы в 2025 году

Поступающие завершат сдачу национального мультипредметного теста 25 июня и до 4 июля все участники будут иметь свои результаты. Уже с первого июля абитуриенты смогут начать регистрировать электронные кабинеты.

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Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в интервью Украинскому радио. Он также отметил, что до конца июля регистрация должна завершиться, чтобы в начале августа уже были результаты.

"Национальный мультипредметный тест завершается 25 июня, и до 4 июля все поступающие будут иметь свои результаты. А дальше происходит вступительная кампания. Мы просим, чтобы уже с 1 июля абитуриенты начинали регистрировать свои кабинеты в электронной системе. Регистрация заявлений на выбор начинается с 19 июля, и до конца июля мы должны это завершить, чтобы в начале августа было понятно, кто куда поступил", – сказал Винницкий.

Он добавил, что в этом году поступающие могут подать 15 заявлений – 5 на бюджет и 10 на контракт. Кроме того, будущие студенты могут воспользоваться возможностью получить грант на обучение в соответствии со своими баллами и компенсировать часть стоимости контракта.

"Если человек не поступает на бюджет, а поступает на контракт, то у него есть возможность получить еще грант, в соответствии со своими баллами, чтобы компенсировать часть стоимости контракта. В кабинете будет освещено два варианта - или бюджет, или контракт, и лицо уже будет знать, по результатам своего НМТ, будет ли он иметь грант на свой контракт", – пояснил чиновник.

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