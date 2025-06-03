Поступающих много, но найти работу трудно: Винницкий объяснил, почему стоимость обучения на контракте взлетит до 50 тысяч гривен

В украинских учреждениях высшего образования возрастет стоимость на обучение на контракте на специальностях, которые не обеспечивают рынок труда. В частности, это касается таких направлений, как право, экономика, менеджмент, туризм, ресторанный бизнес, журналистика и стоматология.

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Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в интервью Украинскому радио. По его словам, на эти специальности поступает слишком много абитуриентов, однако после обучения они не находят себя на рынке труда. Чиновник также подчеркнул, что весь контракт не будет недоступным, однако на определенные специальности будет уменьшено количество бюджетных мест, увеличена стоимость обучения и повышение баллов вступительного экзамена.

"У нас есть определенное количество специальностей, которые мы называем конъюнктурными. Туда поступает много абитуриентов, но после четырех лет они не находят себя на рынке труда. Это право, экономика, менеджмент, туризм, ресторанный бизнес, журналистика, даже стоматология. Для того, чтобы поступить на такие специальности на контракт, нужно иметь 170 баллов по двум предметам для получения гранта второго уровня. Мы уменьшаем количество государственных мест на такие специальности и одновременно увеличиваем цену контракта. Это касается именно тех специальностей, которые не обеспечивает рынок труда. Поэтому не думайте, что весь контракт должен стать недоступным. Это не так", – сказал чиновник.

Напомним, в Украине планируется постепенно повышать стоимость оплаты за обучение в учреждениях высшего образования. Государство сейчас тратит почти вполовину больше средств на одного студента-бюджетника, чем стоимость контракта. Кроме того, это влияет на уровень зарплат преподавателей, ведь из-за отсутствия средств в вузах педагоги не могут получать доплаты и премии.

Винницкий указал на то, что государство на подготовку одного студента тратит около 55-56 тысяч гривен, тогда как обучение на контракте стоит 25 тысяч. Кроме того, низкая стоимость образования не может качественно готовить студентов к выбранной специальности.

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