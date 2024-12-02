Высшее образование в Украине станет дороже: Винницкий привел новые аргументы, упомянув о зарплатах преподавателей

В Украине планируется постепенно повышать стоимость оплаты за обучение в высших учебных заведениях. Об этом заявил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий.

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По его словам, государство сейчас тратит почти вполовину больше на одного студента-бюджетника, чем стоимость контракта. Кроме того, это влияет на уровень зарплат преподавателей, ведь из-за отсутствия средств в вузах педагоги не могут получать доплаты и премии. Об этом чиновник рассказал в интервью Зеркалу недели.

"Многие ЗВО ставят цены на контракт наполовину или более ниже, чем сумма, которую платит государство университета за каждого студента-бюджетника. К вопросу о низких зарплатах преподавателей. Из-за отсутствия средств в университете заведение не способно выплатить доплаты и премии, а дальше фактически речь идет о деградации системы. Потому нам постепенно, не резко, но однозначно нужно повышать стоимость высшего образования", – отметил Винницкий.

"Когда государство дает, например, на подготовку одного студента 55-56 тысяч гривен в год, а студент-контрактник учится за 25 тысяч, возникает два вопроса. Первый: не за счет государства частично оплачивается обучение этого контрактника? (На самом деле так оно и есть.) И второе: можно ли качественно подготовить студента любой специальности за 25 тысяч гривен? Конечно нельзя", – добавил он.

Чиновник заметил, что из-за низкой платежеспособности населения количество бюджетных мест не уменьшается. Кроме того, вводится система грантов на образование. Поэтому поступающие, которые не смогли попасть на обучение за счет государства, все равно будут получать помощь.

Напомним, предварительно заместитель министра образования приводил в пример стоимость обучения за границей, где она стартует от 3 тысяч евро (более 132 тысяч гривен). По словам управленца, качественное образование должно быть дорогим. Ведь низкая стоимость влияет как на качество знаний, так и на зарплаты педагогов.

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