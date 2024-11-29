'В Европе четыре, у нас аж 15'. В Украине заговорили об уменьшении количества медицинских университетов

Студенты медицинских специальностей должны получать базовое высшее образование в классических вузах, после чего учиться на мощных медицинских факультетах. Об этом заявил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий.

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В эфире вебинара "МедОбразование: Путь к переменам" чиновник отметил, что в Европе существует только четыре медицинских университета, тогда как в Украине их аж 15. Он отмечает, что со временем в медицинских сообществах появится понимание, что модель мединститута или медфакультета в классическом вузе является более конкурентной, чем в отдельном учебном заведении.

"У нас нет каких-то краткосрочных планов относительно того, что медицинские учреждения медицинского образования должны внезапно стать частью каких-то классических университетов. Но я хочу обратить внимание, что в Европе их четыре, у нас их 15. Мы, так или иначе, до этого дойдем эволюционным способом. В наших медицинских сообществах будет понимание, что модель мединститута или медфакультета в классическом университете более конкурентна, чем отдельный медицинский университет", – отметил Винницкий.

Он подчеркнул, что такую идею внедрять насильственно в ближайшее время никто не будет. Однако, по его словам, специализированные медицинские учреждения высшего образования – это советский рудимент.

"На самом деле это советский рудимент – специализированные медицинские учреждения высшего образования. Нам было бы полезнее для качества, чтобы у нас были мощные медицинские факультеты в пределах классических университетов. Это потому, что 18-20-летний молодой человек может больше воспользоваться большим выбором предметов, которые может предоставить классический университет. А потом дальше сужать свою деятельность в медицинском факультете и практически учиться", – добавил замминистра образования.

Таким образом, будет создаваться субъектная личность в такой среде. Однако Украина должна созреть для создания такой модели, отметил Винницкий.

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