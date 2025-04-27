Что делать, если раздражают ученики? Одни из самых популярных учителей Украины поделились забавным опытом

Учительница украинского языка и литературы, вошедшая в ТОП-10 Global Teacher Prize Ukraine 2021, Лидия Поворознюк делится, что когда ее раздражают ученики, она пользуется техниками дыхания, чрезмерно не реагирует и ведет коммуникацию с детьми. Однако, по словам педагога, уровень раздражительности, когда школьники просто не слушаются на уроках или разбивают циркулем смарт-панель – разный.

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Об этом Поворознюк рассказала в проекте "После уроков". В первый день ее учительства она с классом приехала на квест, который проходил на территории фестиваля, и одна из учениц разбила об голову арбуз.

"Мы приехали на квест, а квест проходил на территории, был какой-то фестиваль там августовский, там было сено. И девочка говорит: "Мне надо в туалет". Конечно, иди и она возвращается, у нее красная голова и все красное, а это мой был первый рабочий день", – делится педагог.

В то же время учитель начальных классов Антон Атаманчук рассказал, что его раздражают лишние звуки, поэтому он отводил время, где дети учились тихо класть ручки на парты. Кроме того, педагог запретил ученикам приносить в класс трубки-антистресс, ведь они нарушали дисциплину.

"Когда это был один-два ребенка, и весь перерыв они растягивали трубки, это одно. А когда их десять и все это делают. А они еще разного диаметра и по-разному звучат. Такой оркестр, невозможно просто", – делится Атаманчук.

Он отмечает, что в начальной школе дети еще маленькие, поэтому не всегда понимают слово "нет" и часто по несколько раз что-то просят у учителя.

"Меня раздражает, когда я раз сказал, два сказал. Дети маленькие и они не понимают слова "нет". Типа: "можно, ну можно". Я не выдерживаю. Я говорю: "Иди, там сядь, через две минуты придешь". У детей ощущения времени еще нет, я всегда говорю, что еще не прошло две минуты. А потом уже и звонок", – говорит Атаманчук.

Однако, по его словам, в четвертом классе такой метод уже не работает и детей уже не обмануть.

Учитель украинского языка и литературы и один из лучших учителей мира Артур Пройдаков делится, что он просто пытается отпускать ситуации и становиться флегматиком. Кроме того, если ученики его не слушают, он обращается к ним в положительном ключе.

"У нас есть Илюха. Мы сидим в укрытии, я продолжаю урок, он что-то свое говорит. Рядом с Вадимом они что-то говорят свое. А я кричу к Илюхе, чтобы докричаться. Он поворачивается ко мне, я ему говорю: "Илюха, ты невероятный, ты замечательный парень". Он смотрит, понимает, что хочу сказать иначе. Говорю: "Класс, да так и держись, все хорошо" и его это немного напрягло, он начал слушать посерьезнее. То есть я так немного иначе захожу", – рассказал Пройдаков.

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