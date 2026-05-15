Что делать, если ребенка буллит учитель: пошаговая инструкция от психолога

Проблема буллинга в школе касается не только детей – к сожалению, до сих пор бывают случаи, когда ученики и сами становятся объектом жестокого и грубого обращения со стороны собственных учителей. Как в таком случае должны поступать родители, объяснила психолог Юлия Заярнюк.

В своем TikTok она опубликовала довольно длинный ролик, в котором подробно расписала алгоритм действий, по которому нужно двигаться родителям, которые хотят добиться справедливости. Получилась инструкция из пяти шагов, содержащая практические советы и указывающая на нюансы, на которые нужно обратить внимание в первую очередь.

Шаг 1. Подготовиться психологически

Прежде всего родителям следует оценить собственное эмоциональное состояние и быть готовыми к конфликту. По словам эксперта, именно неуверенность часто играет в пользу агрессора.

"Первое, что тебе необходимо иметь – это прокачанное ментальное состояние", – объяснила психолог. Она добавила, что страхом человека оказаться неудобным пользуются агрессоры. Поэтому, если есть проблемы с агрессивным поведением учителя, нужно настроиться на противостояние. Заярнюк подчеркнула: важно выдерживать напряжение и не отступать, даже если ситуация становится дискомфортной.

Шаг 2. Зафиксировать проблему в школе

Далее обязательно нужно официально обратиться в администрацию учебного заведения. Речь идет не об устных жалобах, а именно о письменном заявлении.

В документе нужно подробно описать все случаи буллинга, а также состояние ребенка – например, нежелание посещать школу или замкнутость. "Ты приходишь в школу, пишешь заявление, регистрируешь его... обязательно указываешь, что твой ребенок испытывает вот такие состояния", – порекомендовала эксперт. Она также посоветовала завершить общение с администрацией на этом этапе словами: "Я жду решения, которое вы примете".

Важно: обязательно получите копию заявления или его регистрационный номер. У вас должно быть доказательство факта обращения в администрацию школы.

Шаг 3. Оценить состояние ребенка вместе со специалистами

Параллельно стоит обратиться к психологу для диагностики ребенка. Это нужно не только для оформления документов, но и для реальной помощи. "Если ребенка твоего обижают – ребенка также нужно водить к психологу... потому что ему нужно помочь", – объяснила Заярнюк.

С этим можно обратиться к частному психологу, имеющему право выдавать справки или во врачебно-консультативную комиссию (ВКК). Узнать, где проходят такую комиссию, можно у родителей детей с особыми образовательными потребностями. "Не бойся диагнозов своего ребенка. Не бойся диагнозов. Если твой ребенок имеет ПТСР, депрессивные расстройства – у тебя должна быть бумажка об этом", – подчеркнула психолог. И добавила, что без такой справки будет сложно что-то доказать, если дело дойдет до следующих шагов.

Шаг 4. Обратиться в вышестоящие инстанции

Если школа не решает проблему или реакция формальная, следующий шаг – жалоба в Министерство образования и к омбудсмену. По словам Заярнюк, после этого администрация школы вынуждена будет реагировать, в частности применять дисциплинарные меры к учителю. Педагогу, на которого поступила жалоба, выписывается выговор. Наличие выговора лишает права на премию ко Дню учителя. "Суть не в деньгах, а суть в том, что это уже будет какое-то взыскание учителя, и он уже будет понимать, что так нельзя с детьми обращаться", – считает эксперт.

Шаг 5. Инициировать проверку школы

Самый серьезный инструмент – обращение за институциональным аудитом. Речь идет о комплексной проверке учебного заведения, которая проводится Государственной службой качества образования Украины. Для подачи обращения стоит объединиться с другими родителями, которые имеют подобные жалобы – коллективные заявления имеют лучший эффект в таком случае. В документе следует указать, что вы обращались к администрации школы, прошли через Минобразования, омбудсмена, но не получили результата.

Обычно такой аудит проводится раз в 5 лет, но его могут назначить и вне очереди, если на школу поступают жалобы. Если ГСКО назначит такую проверку, в учебное заведение приезжает комиссия и работает там в течение двух недель. "Две недели проверяется все: все бумажки, все уроки, ходят эксперты по урокам, фиксируют, как учитель ведет себя", – так описала этот аудит Заярнюк. По ее словам, она сама входила в состав комиссии, которая проводит подобные аудиты.

В конце психолог призвала родителей не ждать, когда ситуация станет критической. "Не бойтесь, действуйте! Если вы действительно... знаете, что вас обижают и обижают вашего ребенка – правда на вашей стороне", – подытожила Заярнюк. Она подчеркнула, что главное – это действовать последовательно, фиксировать каждый шаг и не оставлять ребенка без поддержки.

