Скандал в школе Львова. Стало известно, как наказали учительницу, которая называла сына военного 'дебилом'

Учительницу, которая оскорбляла сына военнослужащего "дебилом" и "тупым", уволили из львовской школы №13. Согласно данным, педагог имеет 44 года стажа. В то же время за ненадлежащее реагирование выговоры получили администрация школы, практический психолог, классный руководитель и социальный педагог.

Об этом сообщил директор Департамента образования и культуры Андрей Закалюк. Он призвал быть ответственными в публичных оценках и помнить, что за каждой ситуацией стоят люди, а любые выводы должны основываться на проверенной информации, которая требует времени для выяснения обстоятельств со всех сторон.

"Мы детально изучили все обстоятельства, пообщались с участниками ситуации и провели внутреннюю проверку. На сегодня учительница уже не работает в этом учебном заведении. Понедельник был ее последним рабочим днем. Также за ненадлежащее реагирование и нарушения при внутреннем рассмотрении ситуации выговоры получили администрация школы, практический психолог, классный руководитель и социальный педагог. Спасибо всем неравнодушным, кто обратил внимание на эту ситуацию. Безопасность детей, их достоинство и доверие родителей к школе– это безусловный приоритет", – отметил Закалюк.

Напомним, во львовской школе №13 разгорелся скандал из-за учительницы, которая публично обзывала ученика 7 класса "тупым" и "дебилом", потому что его отец военный и не уделяет достаточно внимания воспитанию из-за службы. По словам самого отца школьника Олега Звозды, подобное поведение учительницы продолжается минимум два года.

"Такое отношение к ребенку продолжается уже давно. 1 сентября 2025 года после торжественной части по случаю первого звонка я подошел к учительнице, представился, объяснил, что мое пребывание на востоке – это не потому, что я плохой отец, а потому, что Украину нужно защищать и кто-то это должен делать. Попросил учительницу с пониманием относиться к тому, что отец на войне и не упрекать этим фактом моего сына. Очевидно, разговор дал обратный эффект...", – говорится в обращении отца.

В ситуации разбирались на уровне школы и образовательных органов.

