Во Львове учительница обозвала ученика 7 класса 'тупым' и 'дебилом', потому что 'отец военный': скандал получил продолжение

Во львовской школе №13 разгорелся скандал из-за учительницы, которая вероятно публично обзывала ученика 7 класса "тупым" и "дебилом", потому что его отец военный и не уделяет достаточно внимания воспитанию из-за службы. По словам самого отца школьника Олега Звозды, педагог якобы не впервые позволяет себе оскорбительные высказывания к его сыну.

Об инциденте сообщил львовский журналист Роман Онишкевич, который знаком с семьей. В ситуации сейчас разбираются на уровне школы и образовательных органов. Также он добавил письмо отца к директору заведения. В нем указаны подробности инцидента, а то, что подобное поведение учительницы продолжается минимум два года.

"19.03.2026 учитель украинского языка и литературы Страхова Ольга Петровна очередной раз при всем классе унизила моего сына, ученика 7-А класса Звозду Захара. По ее убеждениям, он растет "тупым" и "дибилом" потому, что его отец военный и не уделяет сыну достаточно времени. Мне известно, что после этого события администрация школы решила провести разговор с моим сыном на предмет "а кто, когда и что сказал". Если это было для выяснения обстоятельств, то почему об этом не сообщили родителям? Такое отношение к ребенку продолжается уже давно. Насколько мне удалось выяснить, подобное поведение учительницы продолжается минимум два года и руководству школы об этом было известно", – говорится в сообщении.

В ситуацию вмешался директор Департамента образования и науки Андрей Закалюк. Он сообщил, что после изучения событий, комиссия обнаружила в школе ряд нарушений со стороны учительницы, а также со стороны администрации при рассмотрении жалобы. В то же время, сама педагог сейчас находится на больничном.

"Мы пообщались с детьми, с педагогами и администрацией. Учительница сейчас находится на больничном и пока не предоставила объяснений. Никто не отменял трудовое законодательство, и мы не можем пока принять окончательное решение, пока она не вышла на работу. О дальнейших решениях и результатах сообщу дополнительно", – отметил Закалюк.

