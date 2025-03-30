Что делать, если ребенок быстро бросает кружки и теряет интерес к учебе: советы психологов

Часто дети увлекаются определенным занятием, например, игрой в теннис или плаванием, но быстро перегорают и теряют к нему интерес. Эксперты говорят, что в целом такое поведение – нормальное для детей, а родителям стоит прислушиваться к ребенку и в конечном итоге найти занятие, которое он по-настоящему полюбит.

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Об этом пишет издание Parents. Журналисты обратились к психологам и экспертам по воспитанию, чтобы разобраться, почему ребенок быстро бросает кружки и теряет интерес к обучению.

Доктор философии, лицензированный психолог из Сан-Франциско Нина Кайзер советует разобраться в сути того, почему ребенок хочет бросить свое занятие. Одной из возможных причин может быть тревожность.

"Продолжение делать то, что заставляет нас беспокоиться, и получение успешного опыта могут быть полезны", – советует она.

Также причина может быть во властном тренере или в конфликтах со сверстниками. В таком случает стоит прислушаться к ребенку и разрешить ему больше не ходить на эти занятия.

Детский и подростковый психиатр Аша Паттон-Смит говорит, что ребенок может испытывать трудности из-за социального давления, выгорания или просто чрезмерно конкурентной среды.

"Цель – сбалансировать настойчивость с уважением к его потребностям, чтобы он чувствовал поддержку, а не давление. Уйти с кружка – это не всегда плохо", – отмечает эксперт.

В то же время, по ее словам, сохранение чего-либо дает возможность помочь детям развить и практиковать устойчивость. Так дети увидят ценность того, чтобы держать свое слово и брать на себя обязательства перед другими.

Доктор Кайзер говорит, что смысл участия во внеклассных мероприятиях в раннем возрасте заключается в том, чтобы накопить опыт в разнообразных видах деятельности. Знакомство ребенка с разнообразными видами деятельности помогает ему открыть увлечения и таланты, которые в противном случае могли бы быть не известны.

Как родителям помочь ребенку выбрать правильное для него занятие:

– вовлекайте своего ребенка в принятие решения. "Даже дети младшего возраста в идеале должны участвовать в принятии решений и иметь право голоса в том, в каких видах деятельности участвовать", – говорит доктор Кайзер.

– Осознайте, что у каждого ребенка есть уникальные интересы и сильные стороны. Ключ к успеху – искать возможности, которые соответствуют интересам детей, а не подталкивать их к спорту, который им может не нравиться.

– Не делайте это из-за себя: не стоит беспокоиться, если ваш ребенок не занимается спортом, который вам нравился в детстве.

– Заранее устанавливайте ожидания и поговорите с ребенком, учитывая его возраст, прежде чем давать ему обязательство заняться чем-то.

– Открыто и часто говорите об опыте вашего ребенка. Решение бросить не обязательно принимать после первого разговора – дайте ребенку время, изучите возможные корректировки и работайте вместе, чтобы найти лучший путь вперед.

– Система поощрений также может хорошо работать для мотивации детей. Например, если ваш ребенок прикладывает все усилия на тренировке по футболу (выиграет или проиграет), возможно, вы остановитесь за мороженым по дороге домой, или он сможет выбрать музыку по дороге.

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