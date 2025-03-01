Что делать, если у ребенка возник конфликт с учителем? Советы родителям
Конфликты между учителем и школьником не являются нормой, но если такое случилось, то родителям не стоит оставлять ситуацию без внимания. Важно найти причину спора и помочь ребенку понять педагога, однако следует все же быть на стороне ребенка.
Украинская учительница из Кременчуга Елена Большакова, которая ведет группу в Facebook "Учиться легко", дала родителям советы, как действовать, если случился конфликт между педагогом и ребенком.
Она призвала обратить внимание на то, что учитель – в первую очередь человек, который может совершить ошибку, ведь много работает. В то же время, ребенку следует объяснить, что школьная жизнь – это не только оценки, но и взаимодействие с людьми, где нужно понимать других и находить общий язык.
Что делать родителям во время конфликта:
- выслушайте ребенка, не перебивайте и не обесценивайте его чувства. Фразы "да ничего страшного" или "надо просто слушаться" могут только усугубить проблему. Лучше спросить: "Что произошло? Как ты себя чувствовал (-ла)?".
- Найдите причину конфликта. Ссора может быть недоразумением или же такие ситуации повторяют часто. К примеру, если ребенок постоянно получает замечание за поведение – возможно, стоит поговорить о дисциплине.
- Помогите ребенку понять учителя. Спросите: "Как ты думаешь, почему учитель так поступил?" Часто дети не осознают, что требования учителя – это не "личная неприязнь", а часть учебного процесса. Но если ребенок чувствует, что его несправедливо обидели, важно это обсудить.
- Иногда причиной может быть большое количество домашних заданий, когда дети воспринимают учителя как "недруга". Здесь важно объяснить, что задача – не наказание, а тренировка для мозга. Также нужно помочь ребенку в выполнении задач.
- Не оставляйте проблему без внимания. Если ребенок продолжает жаловаться, а ситуация не меняется, следует пообщаться с учителем: не винить, а искать общее решение.
- Научите ребенка разрешать конфликты. Школьнику следует объяснить, что можно спокойно высказывать свое мнение, задавать вопросы и искать компромиссы.
- Родителям следует быть на стороне ребенка, но объективно. Ребенку важно ощущать вашу поддержку. Но следует научить его не только жаловаться, но и искать способы разрешения ситуаций.
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине участились случаи конфликтов между педагогами и школьниками, доходящими до оскорблений со стороны учителей, а в гимназии на Ровенщине педагог даже поднял на ученика руку. Преподаватель Киевского международного университета Александр Мирошниченко отмечает, что проблемой этих случаев является то, что исчезла граница, которую педагогам ни в коем случае нельзя переступать.
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