Что делать, если у ребенка возник конфликт с учителем? Советы родителям

Конфликты между учителем и школьником не являются нормой, но если такое случилось, то родителям не стоит оставлять ситуацию без внимания. Важно найти причину спора и помочь ребенку понять педагога, однако следует все же быть на стороне ребенка.

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Украинская учительница из Кременчуга Елена Большакова, которая ведет группу в Facebook "Учиться легко", дала родителям советы, как действовать, если случился конфликт между педагогом и ребенком.

Она призвала обратить внимание на то, что учитель – в первую очередь человек, который может совершить ошибку, ведь много работает. В то же время, ребенку следует объяснить, что школьная жизнь – это не только оценки, но и взаимодействие с людьми, где нужно понимать других и находить общий язык.

Что делать родителям во время конфликта:

выслушайте ребенка, не перебивайте и не обесценивайте его чувства. Фразы "да ничего страшного" или "надо просто слушаться" могут только усугубить проблему. Лучше спросить: "Что произошло? Как ты себя чувствовал (-ла)?".

Фразы "да ничего страшного" или "надо просто слушаться" могут только усугубить проблему. Лучше спросить: "Что произошло? Как ты себя чувствовал (-ла)?". Найдите причину конфликта. Ссора может быть недоразумением или же такие ситуации повторяют часто. К примеру, если ребенок постоянно получает замечание за поведение – возможно, стоит поговорить о дисциплине.

Помогите ребенку понять учителя. Спросите: "Как ты думаешь, почему учитель так поступил?" Часто дети не осознают, что требования учителя – это не "личная неприязнь", а часть учебного процесса. Но если ребенок чувствует, что его несправедливо обидели, важно это обсудить.

Спросите: "Как ты думаешь, почему учитель так поступил?" Часто дети не осознают, что требования учителя – это не "личная неприязнь", а часть учебного процесса. Но если ребенок чувствует, что его несправедливо обидели, важно это обсудить. Иногда причиной может быть большое количество домашних заданий, когда дети воспринимают учителя как "недруга". Здесь важно объяснить, что задача – не наказание, а тренировка для мозга. Также нужно помочь ребенку в выполнении задач.

когда дети воспринимают учителя как "недруга". Здесь важно объяснить, что задача – не наказание, а тренировка для мозга. Также нужно помочь ребенку в выполнении задач. Не оставляйте проблему без внимания. Если ребенок продолжает жаловаться, а ситуация не меняется, следует пообщаться с учителем: не винить, а искать общее решение.

Научите ребенка разрешать конфликты. Школьнику следует объяснить, что можно спокойно высказывать свое мнение, задавать вопросы и искать компромиссы.

Школьнику следует объяснить, что можно спокойно высказывать свое мнение, задавать вопросы и искать компромиссы. Родителям следует быть на стороне ребенка, но объективно. Ребенку важно ощущать вашу поддержку. Но следует научить его не только жаловаться, но и искать способы разрешения ситуаций.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине участились случаи конфликтов между педагогами и школьниками, доходящими до оскорблений со стороны учителей, а в гимназии на Ровенщине педагог даже поднял на ученика руку. Преподаватель Киевского международного университета Александр Мирошниченко отмечает, что проблемой этих случаев является то, что исчезла граница, которую педагогам ни в коем случае нельзя переступать.

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