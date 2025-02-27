'Детей бить нельзя. И точка': украинский преподаватель напомнил педагогам о 'базовых банальностях'

В Украине участились случаи конфликтов между педагогами и школьниками, доходящими до оскорблений со стороны учителей, а в гимназии на Ривненщине педагог даже поднял на ученика руку. Преподаватель Киевского международного университета Александр Мирошниченко отмечает, что проблемой этих случаев является то, что исчезла граница, которую педагогам ни в коем случае нельзя переступать.

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Основное правило – детей никогда нельзя бить ни при каких обстоятельствах. Своим мнением он поделился в Facebook, подчеркнув, что педагогам следует придерживаться "базовых банальностей".

"Грустно, что исчезла граница, за которую переступать не позволяет не угроза наказания, а что-то моральное внутри. Ну вот просто нельзя делать, потому что нельзя. Нельзя бить детей. И точка. Любых. При любых обстоятельствах. Банально? Конечно. Но самое сложное – как раз придерживаться этих "базовых банальностей". Не как должностное лицо. А просто как человек. Сложно, но необходимо", – написал Мирошниченко.

Он обратил внимание на то, что есть разная позиция учителей по поводу применения физической силы к ученикам. Меньшинство из них осуждает такие случаи.

В то же время есть такие, которые считают, что дети сами виноваты или что виноваты их родители.

"Произносится с пафосом и оскорблением на всех и все. Логический вопрос: "А для чего же вы тогда пошли работать с детьми?" порождает мгновенное "Скажите нам спасибо, потому что завтра вообще некому будет в школе работать". Логика рвется. Логика тихо рыдает в углу. Какой стороной к методам физического воздействия на детей проблема вакансий в школе не может сказать никто", – пишет педагог.

Некоторые учителя жалуются на низкую зарплату, но эта проблема опять же никак не связана с физическими наказаниями школьников.

Также, пишет Мирошниченко, есть и педагоги-староверы, утверждающие, что их в детстве били и это нормально.

"Это "староверы", которые убеждены, что лучшим раньше было все. И мороженое, и колбаса, и методы воспитания. Здесь не убедишь. Потому что подмена ностальгией по молодым годам элементарной нравственности приводит к тотальному ослеплению собственными воспоминаниями", – добавил он.

В комментариях к сообщению разгорелась дискуссия, кто виноват в такой ситуации. Украинцы категорически осуждают применение силы против школьников и предлагают, чтобы учитель ответил за свои нарушения, а ученик – за свои.

Соответственно, они же будут не против, если потом родители избитых учеников придут и физически объяснят (пощечиной), что бить моего ребенка нельзя?

Еще немного и мы, кажется, до этого дойдем. Потому что закон не работает, а закон силы они на наших детей так часто применяют, что, видимо, к ним тоже только через закон силы дойдет чего не стоит делать, чтобы потом не было очень больно.

Категорически осуждаю физическую силу к учащимся как учитель.

Я вам еще вариант нашла: это была заранее подготовленная спецоперация.

Подписываюсь под каждым пунктом. Народа много, а людей почти не осталось, это касается практически каждого аспекта нашей жизни. Закон не работает, образование уничтожено, человечность, доброту, уважение друг к другу никто даже не пытается вспомнить. На все поступки есть оправдание, все должны, кроме нас. На самом деле это не просто очень грустно, но и очень страшно, потому что дети – это будущее каждого из родителей, и страны, они отражают нас, взрослых людей.

Я никак не могу уловить момент, в который эта система дала сбой. Как родители, воспитанные этими "прекрасными" учителями, стали такими "плохими" и "неправильно" воспитывают детей.

А нет возможности применить все так, чтобы учитель отвечал за свои нарушения отдельно от ученика (бить кого-то запрещено, если что), а ученик отвечал за свои нарушения отдельно от учителя (провоцирование тоже имеет свои законодательные последствия). Просто рассматривать их плохие отношения независимо. И тогда каждый будет задумываться перед тем, как что-нибудь сделать.

В образовании давно нужно сделать как в Минздраве – декларация с родителями, а школа заключает договор напрямую с министерством, как сейчас больницы имеют договоры с НСЗУ и получают финансирование напрямую. В случае нарушений штрафы и уменьшение финансирования. А то получили субвенцию и трава не расти, и никакой ответственности за качество работы.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в сети возникла дискуссия из-за инцидента в Березовском лицее в Ривненской области, где учитель во время урока кричал на школьников и ударил одного из них. Украинцы отмечают, что таких случаев становится все больше в Украине и необходимо разобраться, что предшествовало такому поведению педагогов.

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