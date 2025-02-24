"Это провокация! Нужна учительская кнопка": инцидент на школьном уроке в Ривненской области вызвал дискуссию в сети

В сети возникла дискуссия из-за инцидента в Березовском лицее в Ривненской области, где учитель во время урока кричал на школьников и ударил одного из них. Украинцы отмечают, что таких случаев становится все больше в Украине и необходимо разобраться, что предшествовало такому поведению педагогов.

Видео дня

Они не исключают, что это могло быть даже провокацией со стороны школьников. А также отмечают, что в некоторых европейских странах есть так называемая учительская кнопка: педагог нажимает кнопку, в класс приходит заместитель директора по воспитательной работе и проводит беседу с нарушающим дисциплину учеником, а учитель в это время спокойно завершает урок. Дискуссия разгорелась в комментариях под сообщением образовательного эксперта Виктора Громова в Facebook.

По его убеждению, правоохранителям нужно расследовать не только вершину "айсберга", которая на видео, но и не было ли предварительного сговора и откровенно провокативного поведения.

Не знаю, что произошло "до того как" он сорвался в этом конкретном случае, но...Здесь есть еще одна проблема. Сейчас некоторые детишки по заданию яжмамок специально планируют такие спецоперации: вы его доводите "до белого каления", а я снимаю... Поэтому мобильные телефоны на уроке нужно запретить еще и потому, что это искушение "по приколу" отомстить учителю", – пишет он.

Педагог предположил, что подобные видео могут быть специально спланированной провокацией.

"Как правило, против учителя, который хочет, чтобы соискатели получали образование. Конечно, учитель должен учитывать такой риск и не вестись... Конечно, школа должна иметь право отчислять истуканов, которые не только сами не учатся, но и мешают другим", – сказано в сообщении.

Украинцы отмечают, что в Украине возникла ситуация, когда уместно было бы, что учителя работали с нагрудной камерой как полицейские, и снимали все, что происходит на уроке. Кроме того, нужна учительская кнопка, а также беседы со школьниками и запрет смартфонов на уроках.

Также в комментариях призывают МОН разработать новые правила поведения учащихся и законодательно закрепленные меры ответственности к нарушителям дисциплины и их родителям.

Это будет до тех пор, пока сообщество учителей не станет защищать свое достоинство... Случилось такое, то нужно требовать от власти справедливого расследования и жестокого наказания виновных, если это даже несовершеннолетние. Что же выходит: учащимся бесплатные учебники, школы, многим бесплатное питание, а отдача какая?!

Меня, как учителя, предпочитающего обучение детей, стремящихся к знаниям, а не воспитанию бездельников и нарушителей на уроке, больше всего устраивает "учительская кнопка", как в Италии. Всякая волокита для учителя, желающего учить детей, отнимает драгоценное время на уроке. Идея супер, нажал кнопку, приходит замдиректора по воспитательной работе, удаляет правонарушителя и проводит с ним профилактику. А учитель спокойно завершает урок.

Министерством должны быть разработаны новые правила поведения учащихся и законодательно закреплены меры ответственности к нарушителям дисциплины и их родителям. Ни один случай нарушения дисциплины не должен быть без внимания дирекций. Достаточно с нарушителями заниматься воспитательной болтовней. До них это не доходит, школа не место для глупых развлечений.

Платное образование, запрет пользоваться телефоном на уроке без разрешения учителя, штрафы родителей за недостойное поведение детей. Такие меры изменят ситуацию. И пора осознать, что общее среднее образование – это рудимент совка. Образование – превилей, а не обязанность.

Послушайте, что учитель говорит: "Что ты целый урок делал?" Итак, целый урок эти "гвардейцы" раздражали учителя и готовились к видеосъемке (не санкционированной). Элементарная провокация и кто за ней стоит нужно разобраться. Очень похоже на заказ, коллег или администрации школы (такое сейчас любят).

Учитель должен работать с нагрудной камерой как полицейский. Урок должен записываться, чтобы руководитель заведения имел возможность заходить на урок и смотреть.

Провоцируют специально, затем снимают.

Спасибо, что отметили такую некрасивую ситуацию - "доведение до белого каления". Детки из клетки встречаются часто, при этом они уверены, что это пройдет для них безнаказанно – и это самое гадкое...

В большинстве европейских стран школьникам запрещено использовать телефоны на уроках. Наши власти пафосно заявляют, что мы идем в Европу. Так мы, украинские педагоги, идем в Европу или мимо?

Камеры видеонаблюдения в каждом классе и коридоре каждой школы решат эти проблемы: защитят одновременно и учащихся, и учителей!

Камера решит и буллинг, и мобинг, и тонну других иностранных слов... Ни один учитель и ни одна учительница не будут против установки камер, потому что каждый, кто еще остался в школьном образовании, хорошо выполняет свои должностные обязанности.

Не полицейских за n-тысячную з/п нужно в школы, а видеонаблюдение. Какая з/п у полицейских школьных? За 30 тыс. (умножаем на 12 мес) можно оборудовать камерами все помещения (конечно, если без прокладок). Елена Зеленская, тратьте государственные средства правильно, пожалуйста.

Как сообщал OBOZ.UA, во Львове отстранили от работы работника школы №30, который на уроке физики оскорблял учеников, называя их "придурками" и "д*билами", и "отправлял" на фронт. Кроме того, ему объявлен выговор.

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