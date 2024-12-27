Стало известно подробности конфликта на уроке физики в школе Львова: лаборанта, который угрожал фронтом, отстранили

Во Львове отстранили от работы работника школы №30, который на уроке физики оскорблял учеников, называя их "придурками" и "д*билами", и "отправлял" на фронт. Кроме того, ему объявлен выговор.

Видео дня

Об этом сообщил руководитель управления образования Львовского городского совета Андрей Закалюк в Facebook. По его словам, речь идет о лаборанте, именно его оскорбительные высказывания в сторону школьников были запечатлены на видео.

По словам чиновника, в школе было проведено внутреннее расследование, после которого было принято решение отстранить лаборанта от работы с детьми. Информация о том, что он уклоняется от мобилизации не правдива. Работник не подлежит прохождению службы из-за пенсионного возраста.

"Такое поведение не соответствует нашим ценностям, и неприемлемо. Лаборант отстранен от работы с детьми, ему объявлен выговор, и он больше не будет занимать свой пост", – написал Закалюк.

Он также уточнил, что инцидент произошел на уроке физики в 9-м классе еще в ноябре. Чиновник заявил, что школьники на уроке якобы нарушили правила техники безопасности на уроке физики, что могло привести к повреждению их здоровья.

"Это, как объяснил работник, и спровоцировало его к таким словам... Призываю всех нас – и педагогов, и родителей, и учеников – сделать выводы из этой ситуации. Важно помнить об уважении, толерантности и ответственности со всех сторон. Мы со своей стороны усилим работу по предотвращению подобных инцидентов", – говорится в сообщении.

Напомним, накануне в сети опубликовали видео, на котором, как тогда утверждалось, учитель физики (он оказался лаборантом) на уроке называл детей "придурками", "д*билами" и "отправлял" их на передовую.

"Надо на фронт, на передовую, поняли? И, может, там сдохнете быстрее! Придурки! Надоело! Д*были конченые!" – говорит мужчина на видео.

Как сообщал OBOZ.UA, на инцидент во львовской школе отреагировала образовательная омбудсменка Надежда Лещик. Она заявила, что подготовила обращение в полицию и запрос на управление образования по поводу обстоятельств дела.

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