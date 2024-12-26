Скандал в школе Львова, где учитель физики отправлял учеников 'на фронт', получил продолжение: вмешалась образовательная омбудсменка

Во Львове в школе №30 учитель физики называл школьников "придурками" и "д*билами", а также заявлял, что их нужно отправить на фронт со словами "может, там сд*хнете быстрее". На инцидент отреагировала образовательная омбудсменка Надежда Лещик. Она заявила, что подготовила обращение в правоохранительные органы.

Видео дня

На своей странице в Facebook в четверг, 26 декабря, обмудсменка отметила, что слычай произошел еще месяц назад. Это подтвердил начальник управления образования департамента развития Львовского горсовета Андрей Закалюк. В течение месяца ни в управлении образования, ни в школе не комментировали инцидент.

О нем стало известно только после того, как ученики опубликовали видео из класса в сети.

"В срочном порядке подготовила обращение в полицию и запрос на управление образования относительно обстоятельств дела и предоставления всех документов. Для выяснения каждой ситуации, которая обнаружена в социальных сетях или указана в обращениях к образовательному омбудсмену, мы выслушиваем обе стороны. Поэтому просим учеников, свидетелей этого случая и их родителей обратиться к нам", – написала Лещик.

Она также отметила, что проявления насилия в школе неприемлемы. Педагоги должны воспитывать сознательных граждан, для которых защита государства – это честь, а не наказание за неприемлемое, по их мнению, поведение.

Что произошло во львовской школе №30

В социальных сетях ученики школы опубликовали видео, на котором, как утверждается, учитель физики на уроке называл детей "придурками", "дебилами" и "отправлял" их на передовую.

"Надо на фронт, на передовую, поняли? И, может, там сд*хнете быстрее! Придурки! Надоело! Д*билы!" – говорит мужчина на видео.

Лицо педагога на кадрах не показано. Однако, слышен голос еще одной женщины, вероятно, тоже учительницы. Школьники называли ее Лилией Ивановной. В настоящее время руководство школы не предоставило официальных комментариев по этой ситуации.

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