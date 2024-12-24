Образовательный омбудсмен отреагировала на инцидент в лицее Винницы, где отец ученицы избил учителя и сломал ему нос

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик отреагировала на инцидент в школе Винницы, где отец ученицы избил учителя. Она отметила, что никакие недоразумения и сложные ситуации недопустимо разрешать насильственными методами.

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Об этом Лещик сообщила в сообщении в Facebook. Чиновница подчеркнула, что сейчас учителя достаточно незащищены, в том числе и от возможного проявления агрессии со стороны родителей.

"В этой ситуации хочу выразить свою поддержку учителю и желаю ему скорейшего выздоровления. К сожалению, сейчас учителя достаточно незащищены, в частности, от возможного проявления агрессии со стороны родителей. Подчеркиваю: ни один человек, независимо от того, это ребенок, работник работника или кто-то из родителей, не должен подвергаться издевательствам, насилию и жестокому обращению", – написала образовательный омбудсмен.

Она отметила, что инцидент также мог психологически повлиять и травмировать школьников, ставших свидетелями ситуации. Это может повлечь за собой серьезные последствия.

Чиновница подчеркнула, что необходимо усиливать средства безопасности в школах и создавать безопасную коммуникацию между участниками образовательного процесса. Ведь без необходимой помощи опыт травматизации и ухудшение психологического состояния в условиях полномасштабной войны будет только усиливаться.

Кроме того, необходимо урегулировать вопросы доступа к школам других лиц, в частности родителей. Ведь беспрепятственный доступ может быть опасен для детей.

Что случилось

В Виннице в лицее №6 произошел конфликт между отцом одной из учениц и учителем трудового обучения. Инцидент произошел якобы из-за того, что педагог оскорбил дочь мужчины. На видео, которое распространилось в местных Telegram-каналах, мужчина, одетый в камуфляжные штаны и тактическую куртку, заходит в класс и несколько раз бьет в лицо учителя. Во время ситуации в классе присутствовали школьники. Пострадавшего педагога госпитализировали с сотрясением мозга и переломом носа.

Как сообщила полиция, по данному факту было открыто уголовное производство по статье 125 УКУ (нанесение легких телесных повреждений). В настоящее время продолжается установление всех обстоятельств происшествия.

Как отреагировали работники образования

Новость об инциденте всколыхнула образовательное сообщество. Учитель английского языка лицея, где произошел инцидент, Владислав Качур поддержал своего коллегу публикацией в Facebook и отметил, что это издевательство над достоинством каждого педагога.

"Этот случай – не просто нападение на человека; это издевательство над достоинством каждого учителя. Представьте следующее: человек приходит в школу, чтобы обучать и воспитывать, а вместо этого получает унижение, боль и травмы. У меня болит душа. За него. За всех нас. Что мы показываем детям? Что любую проблему можно решить агрессией? Что учитель – это кто-то, кого можно унизить и избить?", – написал педагог.

Он также обратился к родителям и призвал их не разрешать конфликты кулаками. Работник образования отметил, что учителя всегда готовы к диалогу, объяснению и поиску решений.

Отреагировал на инцидент и председатель Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак. Он поддержал пострадавшего педагога и призвал граждан проявлять терпение, мудрость и единство. Чиновник подчеркнул, что никакие обстоятельства не могут оправдать насилие, особенно против учителей.

"Выражаем поддержку учителю, пострадавшему в этой ситуации. Желаем ему скорейшего выздоровления. А всем нам - терпения, мудрости и единства, чтобы вместе пройти этот сложный путь к победе", – написал Бабак.

Директор Киевской гимназии восточных языков Оксана Проскура подчеркнула, какое унижение получают учителя от таких случаев, особенно когда остаются один на один с таким случаем.

"Ситуация в Виннице, где отец ученицы ударил учителя, стала для меня каплей в океане боли и несправедливости. Я даже не пыталась сразу выяснять детали. Я была в шоке. Я просто представила это на себе – как кто-то приходит и бьет меня в гимназии. Представила унижение, физическую боль, страх и то одиночество, которое испытывает учитель, оставленный сам один с этой ситуацией", – написала педагог.

Преподаватель физики и астрономии Самарского (Новомосковского) металлургического колледжа Украинского государственного университета науки и технологий Андрей Карбовничий отметил, что учитель в образовательной системе стал тряпкой, об которую могут вытирать ноги.

Можно сколько угодно петь о важности той роли, которую играет учитель в жизни общества. Можно сколько угодно петь об "вчителька моя, зоре світова…". Но позорная правда жизни состоит в том, что образовательная и вокруг образовательная система Украины построена таким образом, что в ней учитель является той тряпкой, о которой если и не вытирают ноги все кому не лень, то при желании эти грязные ноги гарантированно безнаказанно могут вытереть", – написал педагог.

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