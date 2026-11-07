Дети говорят по-русски в школе или детском саду: как зафиксировать нарушение и куда жаловаться

Учителя должны проинформировать детей о правилах, установленных законодательством, согласно которым языком общения в украинских учебных заведениях является украинский язык. Если же ученики общаются по-русски, а разъяснения и замечания не меняют ситуацию, педагоги могут обратиться к родителям.

Об этом рассказал представитель Офиса языкового омбудсмена Игорь Спиридонов в интервью для Вчися.Медіа. Он описал пошаговый алгоритм действий для родителей, учеников или студентов, если они заметили нарушение языкового законодательства в учебном заведении.

По его словам, согласно законодательству, к несовершеннолетним не может быть применена административная ответственность. Однако в случаях систематического игнорирования требований учебного заведения ответственность несут родители.

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В каждом учреждении должно быть утверждено положение о применении государственного языка. Формально такие документы есть в большинстве школ, однако в них должны быть четко прописаны нормы и ответственность педагогических и других работников за их нарушение. Все сотрудники должны быть ознакомлены с этими положениями под подпись.

Пошаговый алгоритм действий:

Зафиксировать нарушение.

Направить их в Офис языкового омбудсмена в форме жалобы. В обращении должны быть указаны все сведения, предусмотренные законодательством об обращениях граждан:

название учебного заведения;

дата и время нарушения;

суть нарушения;

данные лица, допустившего нарушение, – учителя, директора или другого работника.

Жалоба должна быть подкреплена доказательствами. Как объяснил представитель Офиса языкового омбудсмена, они неоднократно получали обращения без каких-либо подтверждений, после чего учебные заведения присылали письменные ответы внушительного объема с формальными заверениями в соблюдении языкового законодательства.

"В таких случаях объективно разобраться в ситуации сложно, а привлечь нарушителей к ответственности невозможно", – сказал Игорь Спиридонов и призвал родителей, учеников и студентов не бояться фиксировать нарушения.

Что делать, если школьники о... Источник: Pexels Развернуть

Также он рассказал о том, какое наказание может быть за нарушение языкового законодательства. По его словам, непосредственных нарушителей привлекают к административной ответственности путем применения штрафных санкций.

"Размер штрафа составляет от 3400 до 5100 гривен. В случае повторного нарушения в течение года применяются усиленные меры ответственности", – уточнил чиновник.

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