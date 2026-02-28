Что делать, если ученики или студенты общаются на русском языке на переменах: пошаговая инструкция для педагогов

Языком общения на территории учебного заведения должен быть украинский. И это первое, что надо донести всем участникам образовательного процесса.

Об этом в своем интервью для Вчися.Медиа сказал представитель Офиса языкового омбудсмена Игорь Спиридонов. Также он предоставил пошаговую инструкцию для педагогов, как им следует вести себя в случае, если ученики или студенты общаются на русском языке на переменах.

По его словам, первый шаг – это четкое и спокойное озвучивание правил. Начать надо именно с того, что учителя и учительницы должны четко и спокойно проинформировать учеников о том, что языком общения на территории учебного заведения в течение всего учебного дня является государственный язык.

Следующий этап – работа с родителями. Представитель Офиса омбудсмена напомнил, что к несовершеннолетним не может быть применена административная ответственность. Однако в случаях системного игнорирования требований учебного заведения ответственность несут родители.

Однако он напомнил, что за языковую политику учебного заведения ответственность несет руководитель или руководительница.

"В каждом заведении должно быть утверждено положение о применении государственного языка. Формально такие документы есть в большинстве школ, однако в них должны быть четко прописаны нормы и ответственность педагогических и других работников за их нарушение. Все сотрудники должны быть ознакомлены с этими положениями под подпись", – говорит Спиридонов.

Также он рассказал о том, какое наказание может быть за нарушение языкового законодательства. По его словам, непосредственных нарушителей привлекают к административной ответственности путем применения штрафных санкций.

"Размер штрафа составляет от 3400 до 5100 гривен. В случае повторного нарушения в течение года применяются усиленные меры ответственности", – уточняет он.

