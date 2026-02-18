Русский язык в школе или садике: как правильно зафиксировать нарушение и подать жалобу

Жалобы на нарушение языкового законодательства обязательно должны быть подкреплены доказательствами. Фиксировать их следует в течение всего учебного дня – условно с 8:00 до 17:00, независимо от расписания конкретного класса или группы.

Об этом рассказал представитель Офиса языкового омбудсмена Игорь Спиридонов в интервью для Вчися.Медиа. Он описал пошаговый алгоритм действий для родительства, ученичества или студенчества, если они заметили нарушение языкового законодательства в учебном заведении.

По его словам, нарушением считаются все, что происходит во время уроков, на переменах или других мероприятиях, как в рамках образовательного процесса, на территории учебного заведения, так и за его пределами, если речь идет об официальных учебных мероприятиях.

Пошаговый алгоритм действий:

Зафиксировать нарушения.

Отправить их в Офис языкового омбудсмена в форме жалобы. В обращении должны быть указаны все сведения, предусмотренные законодательством об обращении граждан:

название учебного заведения;

дата и время нарушения;

суть нарушения;

данные лица, допустившего нарушение – учителя, директора или другого работника.

Жалоба была подкреплена доказательствами. Как пояснил представитель Офиса языкового омбудсмена, они неоднократно получали обращения без всяких подтверждений, после чего учебные заведения присылали письменные ответы солидного объема с формальными заверениями в соблюдении языкового законодательства.

"В таких случаях объективно разобраться в ситуации сложно, а привлечь нарушителей к ответственности невозможно", – говорит Игорь Спиридонов и призывает родителей, учеников и студентов не бояться фиксировать нарушения.

Также он рассказал о том, какое наказание может быть за нарушение языкового законодательства. По его словам, непосредственных нарушителей привлекают к административной ответственности путем применения штрафных санкций.

"Размер штрафа составляет от 3400 до 5100 гривен. В случае повторного нарушения в течение года применяются усиленные меры ответственности", – уточняет он.

