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Діти говорять російською у школі чи дитсадку: як зафіксувати порушення і куди скаржитися

Анна БоклажукАнна Боклажук
Time to read2 хв
4,3 т.
shares24
Діти говорять російською у школі чи дитсадку: як зафіксувати порушення і куди скаржитися
Ілюстративне зображення. Вчителька проводить урок у класі

Вчителі мають поінформувати дітей щодо правил визначених законодавством, згідно з якими мовою спілкування в українських закладах освіти є українська мова. Якщо ж учні спілкуються російською, а пояснення та зауваження не змінюють ситуацію, педагоги можуть звернутися до батьків.

Про це розповів представник Офісу мовної омбудсменки Ігор Спірідонов в інтерв'ю для Вчися.Медіа. Він описав покроковий алгоритм дій для батьківства, учнівства чи студентства, якщо вони помітили порушення мовного законодавства в закладі освіти.

За його словами, згідно з законодавством, до неповнолітніх не може бути застосована адміністративна відповідальність. Однак у випадках системного ігнорування вимог закладу освіти відповідальність несуть батьки.

Діти говорять російською у школі чи дитсадку: як зафіксувати порушення і куди скаржитися

Ілюстративне зображення. Вчителька спілкується зі школярами

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У кожному закладі має бути затверджене положення про застосування державної мови. Формально такі документи є в більшості шкіл, однак у них повинні бути чітко прописані норми й відповідальність педагогічних та інших працівників за їх порушення. Усі співробітники мають бути ознайомлені з цими положеннями під підпис.

Покроковий алгоритм дій:

Зафіксувати порушення.

Надіслати їх в Офіс мовної омбудсменки у формі скарги. У зверненні мають бути зазначені всі відомості, передбачені законодавством про звернення громадян:

  • назва закладу освіти;
  • дата і час порушення;
  • суть поркшення;
  • дані особи, яка допустила порушення – вчителя, директора або іншого працівника.

Скарга має бути підкріплена доказами. Як пояснив представник Офісу мовної омбудсменки, вони неодноразово отримували звернення без жодних підтверджень, після чого заклади освіти надсилали письмові відповіді солідного обсягу з формальними запевненнями в дотриманні мовного законодавства.

"У таких випадках об’єктивно розібратися в ситуації складно, а притягнути порушників до відповідальності неможливо", – сказав Ігор Спірідонов та закликав батьків, учнів та студентів не боятися фіксувати порушення.

Діти говорять російською у школі чи дитсадку: як зафіксувати порушення і куди скаржитися

Що робити, якщо школярі спілкуються російською мовою. Джерело: Pexels

Також він розповів про те, яке покарання може бути за порушення мовного законодавства. За його словами, безпосередніх порушників притягують до адміністративної відповідальності через застосування штрафних санкцій.

"Розмір штрафу становить від 3400 до 5100 гривень. У разі повторного порушення впродовж року застосовують посилені заходи відповідальності", – уточнив чиновник.

Раніше OBOZ.UA писав про те, що в Україні хочуть заборонити російську мову в приватних школах: що відомо.

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