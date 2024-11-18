Что делать, если учитель не отпускает ученика в туалет: объяснение юристов

Учителя в Украине обязаны отпускать школьников во время урока в туалет по их просьбе. Это предусмотрено Конституцией и приказом Министерства образования и науки. Если ребенок пожаловался, что педагог не отпустил его в туалет, родителям следует обратиться к директору.

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Разъяснение по этому поводу дал юрист общественного объединения "Родители SOS" Роман Бондаренко. По словам специалиста, если учитель не отпускает ученика в туалет во время урока – это расценивается как жестокое обращение и может привести к выговору или даже увольнению.

Он пояснил, что в статье 28 Конституции Украины говорится: "Никто не может быть подвергнут пыткам, жестокому, бесчеловечному или унижающему его достоинство обращению или наказанию", а приказ МОН №844 от 25 декабря 2006 года "О принятии дополнительных мер по профилактике и предотвращению жестокого обращения с детьми" определяет, что к жестокому обращению, в том числе, относится "игнорирование физических потребностей ребенка".

Родителям следует написать заявление на имя директора учебного заведения, если ребенок пожаловался, что учитель не отпустил его в туалет.

Если ребенок, например, не смог терпеть и произвел естественные потребности прямо в классе и стал объектом насмешек, родителям следует писать сразу два заявления – на имя директора и в полицию, сообщив о факте буллинга.

"Поэтому учитель однозначно виноват, и это ваше право простить его или наказать, я более склонна ко второму, чтобы в следующий раз она или он осознавал последствия", – отметил Бондаренко.

Юрист привел пример, что в 2013 году Рогатинский районный суд Ивано-Франковской области подтвердил законность приказа директора местной школы, которая уволила педагога, в том числе и потому, что он не отпустил ученицу в туалет.

"Тогда учитель подал апелляцию и кассацию, которые проиграл. Суд потребовал отказ отпустить ребенка в туалет как жестокое обращение, поэтому признал, что директор поступил правомерно, выдав приказ об увольнении педагога", – пояснил он.

Адвокат из Киева Любовь Костюк со своей стороны добавила, что учитель однозначно виноват, если не отпустил ребенка в туалет. "Это ваше право простить его или наказать, я более склонна ко второму, чтобы в следующий раз она или он осознавал последствия", – сказала она.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее юрист рассказал, имеют ли право учащиеся и родители на замену учителя или классного руководителя.

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