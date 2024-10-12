Что делать, если ваш ребенок начал воровать в школе

В возрасте от трех лет дети могут начать воровать – специалисты по детской психологии говорят, что практически каждый ребенок хоть раз в жизни взял чужое. Такое поведение не является нормой, поэтому задача родителей понять причины таких действий и помочь ребенку, а не навредить.

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В раннем возрасте ребенок не может воровать намеренно – он еще просто не может различить "свое-чужое", а вот дети 4-6 лет уже понимают границы собственности. Разбираемся, какие могут быть причины детского воровства и что делать родителям.

Причиной воровства маленьких детей обычно является физиологическая незрелость, говорит психолог Леся Мироняк в комментарии украинским СМИ. У детей 2-7 лет понимание причинно-следственных связей еще недостаточно сформировано. Самые маленькие просто могут не понимать, что брать чужое нельзя.

Также среди вероятных причин есть возрастной эгоцентризм, когда дети еще не могут принять сторону другого и понять, как это, когда у тебя что-то отнимают и что такое поведение может навредить. Кроме того, дети могут начать воровать, копируя поведение других. Для них это становится нормой, поскольку им свойственно видеть мир через призму семьи, одного из близких.

Недостаточно доверительные отношения в семье и желание привлечь внимание также могут быть одной из причин такого поведения. Кроме того, ребенок может просто завидовать, что у кого-то есть определенная вещь, а у него – нет.

Сложнее ситуация с воровством в подростковом возрасте. Часто подростки воруют из-за нехватки средств, желания самоутвердиться или с целью привлечения внимания взрослых.

Что делать родителям?

– Не ругаться и не срываться на ребенка. Психолог Леся Мироняк советует обратить внимание на собственные переживания и "выпустить пар экологическим способом", вместо того, чтобы начинать ссору с ребенком. К примеру, можно покричать в одиночестве, подышать свежим воздухом и подумать холодным умом, как поговорить об этом с ребенком.

– Объяснить ребенку, что понимаете, что он сделал это не намеренно. Следует показать ребенку, что понимаете его и не будете ругать, но и сказать, что чужие вещи нельзя брать без разрешения. Также нужно вместе с ребенком подумать, как вернуть их обратно, говорит эксперт.

– Говорить с ребенком чувствами. Для этого можно использовать фразы: "Тебе обидно, что у этой девочки есть такая игрушка, а у тебя нет? Тебе от этого грустно и ты плачешь потому, что не можешь это взять домой?"

Также не стоит спрашивать ребенка: "Зачем ты это взял, тебе что мало своих игрушек?" Лучше уточнить: "Чем тебе нравится эта вещь?"

– Читать детям терапевтические сказки, играть и объяснять на примерах, почему воровать нельзя. Также можно предложить ребенку поставить себя на место того, у кого украли игрушку.

– Если семья по определенным причинам имеет ограниченные финансовые ресурсы, и кто-то из взрослых заметил, что ребенок ворует, то стоит доверительно поговорить с ним.

– Чтобы понять, почему начал воровать подросток, следует разобраться с причинами. Подросткам следует предложить "отработать" финансовую ценность украденной вещи. Также каждый ребенок должен иметь карманные деньги – стоит договориться с подростком об определенной сумме денег в неделю.

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