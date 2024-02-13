Это хороший знак. Что делать, когда подросток говорит, что он вас ненавидит

Родители подростков нередко могут услышать, что те их ненавидят. Однако, по словам эксперта по воспитанию и психолога Танит Кэри – это хороший знак. Несмотря на свою злость, дети показывают, что они чувствуют себя достаточно безопасно, чтобы выразить свой гнев, и уверены в том, что не будут оттолкнуты за его проявление.

Специалист уверяет, что родителям, в первую очередь, нужно напомнить себе, что эти слова не соответствуют действительности. Подросток же подразумевает, что он ненавидит тот факт, что ему запрещают делать то, что он хочет. Эксперт по психологии советует научиться справляться с ситуацией с помощью эмоциональной регуляции. В частности, показать ребенку это собственным примером и предложить обсудить поведение или правила, когда все успокоятся. Своими советами Кэри поделилась с изданием DailyMail.

"Приближаясь к подростковому возрасту, дети начинают чувствовать себя более "взрослыми" и считают, что должны иметь больше голоса над своей жизнью. Они также развивают "теорию разума", способность воображать, что думают и чувствуют другие люди. Поскольку подростки знают, насколько это будет больно, слова "Я ненавижу тебя" является самым быстрым и эффективным способом выразить свое разочарование в данный момент", – уверяет Кэри.

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Она отмечает, что при приближении к предстоящим бурным подростковым годам, взрослым будет полезно знать, что поведение, которое становится все более раздражительным, имеет положительные стороны. Это то, что школьник должен сделать, чтобы превратиться из ребенка, полностью зависящего от родителей, в независимого взрослого человека, который может самостоятельно прокладывать себе путь в мире без их помощи.

Они называют родителей "бро"

Будучи младше, дети ставили родителей на пьедестал, глядя на них как на супергероя, знавшего все. Сейчас они начинают воспринимать взрослых как настоящего человека с человеческими пороками. Таким образом, они могут попытаться изменить отношения, в том числе и как обращаться к родным.

По словам Кэри, с девяти лет происходит увеличение дистанции и желание детей показать, что они хотят, чтобы к ним относились по-взрослому.

"Воспринимайте это как то, что ваш подросток, находит новый способ связаться с вами более взрослым способом", – советует психолог.

Она советует пропустить мимо ушей, если это сказано в ласковой, а не пренебрежительной форме.

Если взрослые решили поднять этот вопрос, то Кенит рекомендует делать это с юмором и любопытством. Например: "Ого, меня никогда раньше не называли "бро". Теперь ты будешь называть меня так, бро?".

Таким образом, по словам специалиста, взрослые покажут ребенку, что услышали его стремление, чтобы к нему относились более равноправно.

Беспорядок в комнате

Нечистоплотность ребенка легко воспринять как признак того, что он не ценит свое имущество или не уважает дом родителей. Но поскольку их процессы мышления становятся сложнее, их мозг реорганизуется, а школа становится более требовательной – их комнаты становятся убежищем от правил и ожиданий взрослых, когда они могут расслабиться и быть собой.

Несмотря на то, что родители видят детей, окруженных беспорядком, сами подростки это так не воспринимают, ведь знают, где и что находится. Экспериментируя со многими идентичностями, школьники смогут понять, кем они хотят быть.

Кэри советует разрешить подросткам частично контролировать этот процесс, по крайней мере, пока заплесневевшая пища или влажная одежда не представляют опасности для здоровья. По ее словам, дети лучше учатся на собственном опыте, а не когда им говорят, что делать. Психолог уверяет, что в конце концов школьники сами поймут, что приятнее и менее напряженно жить в аккуратной комнате, в том числе и потому, что там легче найти вещи.

Считают, что родители их стыдят

В подростковом возрасте дети становятся остро застенчивыми, потому что в их сознании формируется "мнимая аудитория" сверстников, наблюдающих за каждым их шагом. Для взрослых это будет совершенно непонятно, поскольку в радиусе 150 метров больше никого нет. Даже представление о том, что о них могут подумать сверстники достаточно, чтобы подростки чувствовали себя физически неудобно.

Кэри советует не воспринимать это лично, а рассматривать это как этап развития к тому, чтобы стать самим собой. Однако если дети постоянно оскорбляют чувства родителей, называя их неудобным, следует помочь им осознать, какое влияние имеют такие слова.

Эксперт рекомендует набраться терпения и использовать утверждение "Я чувствую". Таким образом, можно дать понять, что, как и дети, взрослые также должны иметь возможность расслабиться и быть собой в своем доме.

Когда их спрашиваешь, что произошло в школе, они говорят: "Ничего!"

Подросток переживает переходный период, когда начинает становиться личностью со своими частными мыслями и чувствами. Поэтому они начинают лучше понимать другие точки зрения и не всегда должны делиться всем, что думают и чувствуют. Это важный первый шаг в создании конфиденциальности и установлении границ, уверяет Кэри.

Психолог рекомендует искать новые способы общения. К примеру, дать ребенку немного времени и предложить перекусить, что-то вместе приготовить, поиграть в игру или поговорить перед сном. Когда подросток все же решит открыться, родителям стоит выслушать его, не осуждая, не пытаясь исправить или научить.

Вступая в переходный период, дети могут услышать даже самые хорошие предложения от взрослых как критику, что они недостаточно хороши.

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