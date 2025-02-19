Что делать, когда подросток не хочет учиться и откладывает все 'на потом'

Когда ребенок достигает подросткового возраста, избежать проблем в общении с ним и нежелании учиться удается далеко не каждой семье. Частая фраза, которую можно услышать от подростка, это "я потом" или "ну сейчас".

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Промедление является обычным явлением для многих: взрослые тоже часто откладывают что-то на потом, выбирая сначала выполнить то, что ближе по душе. OBOZ.UA разбирался, что же делать, чтобы мотивировать ребенка к учебе и как научить не откладывать важные дела на неопределенное время.

Около 50 процентов подростков откладывают задачи, но это не приводит к большому ущербу. Однако, по словам психолога Деборы Тренгов, для 25 процентов молодых людей прокрастинация является хронической привычкой, вызывающей серьезные проблемы, пишет The Parents Website. Поскольку не все прокрастинации происходят из одного источника, важно разобраться в чем же проблема.

Причины, почему подросток не хочется учиться

Подростковый бунт

Подростковый возраст это довольно сложный период жизни – у ребенка происходит половое созревание, поиск себя и "своих" людей, осознание того, что не все в мире происходит так, как хочется, или хотя бы так, как должно быть по-правильному. Следствием часто является отстранение от родителей, которые раньше были безоговорочным авторитетом. Ребенок ищет общение среди сверстников, поскольку они лучше понимают состояние, в котором он или она находится.

Подростку скучно

Еще одной причиной нежелания учиться может быть обычная незаинтересованность, отсутствие мотивации и понимания, зачем ему все это нужно. Ему надоедает ежедневное однообразие: школа, уроки, дополнительные занятия, дом, кружки – и так каждый день. Он хочет отвлечься и погружается в онлайн мир: YouTube, игры и общение с другими подростками. Это точно интереснее, чем снова учить непонятные формулы.

Неправильный подход к общению в семье

В подростковом возрасте многие дети превращаются в колючих ежиков и нуждаются большую часть времени проводить в одиночестве. А вместо понимания они слышат в свою сторону обвинения от родителей, что не хотят учиться, помогать, что-то делать. В ответ – только еще большее сопротивление.

Конфликты в школе

По той же причине у ребенка могут возникать и конфликтные ситуации с учителями или одноклассниками. Подросток может обращаться с учителем дерзко, а учитель в ответ ставит несправедливые оценки.

Стресс

Еще одной не менее значимой причиной подросткового "не хочу" может быть стресс. Особенно это касается современных подростков в Украине, ведь каждый из них находится в состоянии постоянного стресса из-за войны, тревог и обстрелов, что точно не делает их более мотивированными к обучению. Даже если ребенок визуально не демонстрирует явные признаки стресса, внутренне он все равно может его чувствовать и заметно терять интерес к занятиям, которые раньше были приятными, пишут в статье на сайте Минздрава Украины.

Что делать?

Основой общения с вашим "колючим" подростком должно быть понимание и поддержка. А еще – "разрешение" на самостоятельность. Ребенок должен почувствовать, что ему доверяют, и научиться принимать решение самостоятельно. Вместо того чтобы постоянно указывать подростку на то, что у него плохая оценка и поведение, лучше подчеркнуть достижение и предложить помощь там, где она может ему понадобиться.

Если выполнять ежедневные задания подростку сложно или просто не хочет, можно попробовать воспользоваться следующими советами:

Предложите делить большие объемы задач на маленькие и выполнять их на несколько подходов;

Отвлечение на телефон или игру с друзьями использовать в качестве награды за выполненное задание;

Самое сложное – сначала. То есть предложите подростку начинать с тех задач, которые даются ему труднее, потому что позже он будет более устал и еще меньше будет желать их выполнять;

Техника "Помидорро": когда задача разбивается на несколько интервалов. То есть 25 минут неотрывной работы над уроками – тогда 10 минут перерыва;

Установить конкретное время для выполнения школьных занятий;

Составлять список задач. Так гораздо проще ориентироваться на том, сколько времени нужно потратить на обучение.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об интересном эксперименте с 4-дневным обучением в одной из школ Великобритании. В результате дети стали более счастливыми и менее уставшими.

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