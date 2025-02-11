Что делать, когда школа стала гимназией или лицеем: ответы на 8 часто задаваемых вопросов, которые волнуют родителей

С 2027 года в Украине стартует реформа старшей профильной школы. Старшеклассники смогут выбирать профили обучения и предметы в зависимости от своих интересов и будущей профессии. Родителям следует заранее узнать все детали, чтобы успеть вместе с подростком выбрать подходящее для него заведение.

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Издание "Вчися. Медіа" расспросило стратегического куратора проекта по разработке программ и учебно-методических материалов для старшей профильной школы благотворительного фонда SavED, советницу главы МОН Елену Северенчук об основных моментах реформы, которые обязательно нужно знать родителям.

Так, с 2027 года 10-12 классы должны учиться в лицеях, где подростков будут готовить к поступлению в университеты. Эти учреждения должны быть отделены от начальных и средних классов. В то же время начальная школа (1-4 классы) и гимназия (5-9 классы) могут работать как одно заведение или как отдельные.

Когда школы должны сообщить родителям, которые становятся начальной/гимназией/лицеем?

Школы должны как можно быстрее прокоммуникировать этот вопрос с родителями. Желательно сразу после того, как община определилась со своей образовательной сетью или когда это решение почти финализировано.

Где искать информацию о школах для перевода?

В настоящее время не существует единого ресурса, где информация об изменении статуса заведения была бы доступна. Но эти данные должны появиться на сайтах областных, городских, районных департаментов и управлений образованием.

Какой алгоритм перевода из школы в школу рассматривают для учеников 1-9 классов на 2025-26 учебный год?

Алгоритм неизменен:

семья забирает документы из одного заведения и приносите в другое;

пишет заявление на зачисление в школу, дает свидетельства успешности и другие необходимые документы;

если школа имеет свободные места – ребенка засчитывают. Но некоторые заведения могут проводить вступительные экзамены.

Какие документы нужно собрать для перевода в другую школу?

Действительно ли поступление в 10 класс будет только на основании ГИА?

Это один из возможных сценариев. Однако рассматриваются и другие варианты: вступительные экзамены, собеседования, конкурс средних баллов свидетельств о конце базового образования.

Окончательный механизм будет утвержден в 2026 году.

Как быть родителям, если в лицеях нет свободных мест (для поступления в 10 класс)?

Реформа предусматривает, что после 9 класса учащиеся могут поступить в академический лицей или профессиональный колледж. Предполагается, что места хватит всем. Но есть вероятность, что низкие результаты успеваемости после 9 класса не позволят поступить именно в тот академический лицей, который выбрал подросток.

Однако дети могут поступать в несколько заведений одновременно.

Будет ли в дальнейшем действовать принцип, что школа принимает учащихся по территории обслуживания?

Этот принцип не распространяется на академические лицеи и профессиональные колледжи. Он касается только начального и базового звеньев образования.

На что родителям обращать внимание при выборе старшей школы?

На профили, которые отзываются подростку; на среду и учителей, преподающих предметы; на то, что говорят учащиеся там.

Как сообщал OBOZ.UA, глава МОН Оксен Лисовой пояснил, что учащиеся старшей школы будут учиться на год дольше для того, чтобы приходить в университет более подготовленными. Так же школьники, которые будут поступать в профессиональные колледжи, смогут иметь профессию по окончании учебного заведения.

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