'Что делать с маленьким разбойником?' Украинский учитель рассказал о звонке с незнакомого номера: ученик 7 класса представился ТЦК

Учитель географии Андрей Уткин рассказал о странном звонке с незнакомого номера. Когда педагог взял трубку, ему сказали, что его беспокоит Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК) и школьному преподавателю нужно срочно прибыть для уточнения данных.

В заметке в Тhreads господин Андрей написал, что с юмором отнесся к такому звонку, ведь он стоит на учете в другом районе и данные у него уточнены. После этого учитель узнал, что это был звонок от ученика 7 класса. Педагог спросил пользователей соцсети, что делать со школьником и стоит ли его как-то наказать.

"Вчера после обеда звонит незнакомый номер. Беру трубку. "Алло, вас беспокоит ТЦК ***ского района. Вам надо срочно прибыть для уточнения данных". Смеюсь, говорю: "Ок", спокойно кладу трубку – все равно я не в этом ТЦК очереди стою и данные у меня уточнены вовремя. Далее была нехитрая манипуляция по распознаванию возжелателя моей личности. Звонил мой ученик из 7 класса. Решили, значит, пошутить. Итак, внимание, знатаки! Что же мне делать с маленьким разбойником, панять и простите или сделать "атата?" – написал педагог.

Пользователи соцсети сошлись во мнении, что это нельзя оставлять без внимания, ведь потом такие случаи могут перейти в заминирование школы. Некоторые предлагали познакомить детей с навыками разведки на основе открытых источников, а кто-то говорил, что ученика нужно наказать в разрезе предмета, дав задание подготовить доклад.

"Промолчать нельзя. Но наказать надо показательно и с улыбкой. "Светлый" не означает добрый. То есть это должно быть похоже на шутку. Напечатайте несколько повесток в военкомат и на уроке вручите тому шутнику со словами "мне сказали что не пригоден, но передали вот это для тебя в связи с уменьшением призывного возраста для тех, кто не хочет учиться".

"Родителям о подобном знать обязательно. Потому что детские шутки иногда переходят дозволенные границы. Потому что травля у них тоже не берется ниоткуда".

"Если не сделать атата, то ребенок воспримет как зеленый свет к таким шуткам. А дальше что, звонки в 101 о заминировании школы!?"

"Для начала, познакомить детей с элементарными навыками OSINT. Ну и выставить оценку за артистизм и за слабое путание следов".

