Буллинг в школе: на Прикарпатье наказали маму 11-классника из-за 'рыжей обезьяны'

Косовский районный суд Ивано-Франковской области на 1700 грн оштрафовал маму 11-классника за травлю ее сыном одноклассника. В частности, парень обозвал сверстника "рыжей обезьяной". Оказалось, что школьник неоднократно травил другого ученика.

Об этом говорится на сайте Единого государственного реестра судебных решений. Во время заседания женщина признала вину и подтвердила, что ее сын ссорился с одноклассником, оскорбляя его и из-за рыжего цвета волос. Обвиняемая считает, что ситуация не настолько сложная и исключительная, которую нельзя было бы урегулировать без суда. С сыном провела воспитательную беседу и заверила суд, что подобного не повторится.

Исследовав все материалы дела, судья Юлия Кицула признала мать ученика виновной в буллинге школьника и назначила ей 1700 грн штрафа, обязав также уплатить 605 грн судебного сбора. Женщина может обжаловать постановление в течение десяти дней.

Напомним, в школах Львовской общины в электронном дневнике появилась "Кнопка безопасности Говори". Дети могут воспользоваться ею, если возникнет проблема в учебном заведении или дома. Сообщение сразу получает директор и ответственное за безопасность лицо. Они должны оперативно и быстро отреагировать на сигнал от учеников. В зависимости от того, как квалифицируют обращение, дело передадут в соответствующий орган.

Проект "Говори" – это система защиты от буллинга и насилия, которая внедряет правила и стандарты безопасности, а также учит детей и взрослых в разных сферах, как действовать в сложных ситуациях. Таким образом удастся создать безопасные условия для учеников, а также оперативно реагировать на проблемы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что директора школ обязаны сообщать полиции о буллинге, иначе их будут наказывать.

