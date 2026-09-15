Что делать школам и вузам во время длительных воздушных тревог: МОН предложило несколько сценариев

Министерство образования и науки Украины дало рекомендации по организации учебного процесса в школах во время длительных воздушных тревог. В частности, предусмотрены три формата организации учебного процесса: очный, смешанный и дистанционный.

Об этом говорится в официальном документе МОН. В рекомендациях также приведены типовые алгоритмы, позволяющие оперативно переходить от одного режима к другому в зависимости от ситуации с безопасностью и возможностей учебного заведения.

Министр образования и науки Андрей Бутенко сообщил, что профильное ведомство предложило учебным заведениям широкий спектр возможных вариантов организации обучения.

"Важно дать школам не одну жесткую инструкцию на все случаи жизни, а понятные инструменты, чтобы они могли найти лучшее решение для своих условий. Сохраняя главный баланс: безопасность всегда на первом месте, но мы делаем все для сохранения качества образования", – отметил чиновник.

Он также подчеркнул, что безопасность детей и педагогов является главным условием работы в условиях военного положения. В то же время следует сделать все возможное, чтобы, несмотря на тревоги, у школьников было как можно больше возможностей для обучения.

Высшие учебные заведения должны заранее определить протокол работы и ознакомить с ним участников образовательного процесса в различных условиях безопасности. В частности, когда обучение проходит очно, часть занятий переходит в дистанционный формат, как действовать во время длительных воздушных тревог, перебоев с электричеством или связью и как возвращаться к привычному расписанию. Об этом заявил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко.

"Дистанционный формат тоже должен быть готовой системой, а не решением, которое начинают собирать после очередной длительной тревоги. Рабочие места преподавателей, доступ к электроэнергии и интернету, университетская цифровая платформа, дистанционное расписание, учебные материалы, основной и резервный каналы связи — все это стоит подготовить заранее. За годы пандемии и войны все высшие учебные заведения разработали соответствующие решения. Сейчас целесообразно убедиться в их работоспособности и, в случае необходимости, усовершенствовать", — подчеркнул чиновник.

Он также пояснил, что если преподавателю или студентам необходимо укрыться, занятие прерывается на время перемещения. В случае отсутствия связи, электроэнергии или условий в убежище невозможно возобновить участие в лекции, студенты должны получить материалы для асинхронной работы и консультацию преподавателя.

В МОН также подчеркнули, что лабораторные и практические занятия, а также работа со специальным оборудованием, требующая очного присутствия, следует планировать на периоды, когда это позволяет ситуация с безопасностью, или сразу в укрытиях. Консультации, самостоятельную или проектную работу можно организовывать дистанционно или асинхронно. Планирование лекций должно быть достаточно гибким, чтобы обеспечить усвоение необходимого материала в безопасных условиях и не потерять связь преподавателя с аудиторией.

Трофименко подчеркнул, что студенты не должны искать расписание в одном чате, приглашения на занятия — в другом, а задания — в третьем. Вузу необходима понятная цифровая точка входа и резервный канал на случай технических проблем.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что известный учитель Украины выступил против дистанционного обучения.

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