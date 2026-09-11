Известный учитель Украины выступил против дистанционки: придется жертвовать либо деньгами, либо образованием

Популярный учитель физики из Киева Руслан Цыганков выступил против дистанционного обучения. Он подчеркнул, что даже в таких условиях уроки во время воздушных тревог будут прерываться, ведь разрешить их проведение в условиях потенциальной опасности на законодательном уровне невозможно.

Следовательно, обучение детей ляжет на плечи родителей, которые должны работать, чтобы обеспечить семью. В то же время в условиях непрерывных воздушных атак очное обучение возможно только в подземных классах. Поэтому властям придется жертвовать либо деньгами, либо образованием детей. Так педагог отреагировал на предложение Уполномоченного по защите прав человека Дмитрия Лубинца о введении онлайн-обучения.

"Переход всех на дистанционное обучение, помимо плюсов, имеет и свои минусы. 1. Во время тревоги урок все равно заканчивается. Невозможно на законодательном уровне разрешить проведение урока. 2. Самостоятельная работа ложится на плечи учеников и их родителей. А родителям нужно думать, как обеспечить семью. Если офлайн, то для этого нужно, чтобы за месяц государство построило подземные классы. Это нереально. Идеального решения не существует. Придется чем-то жертвовать. Либо деньгами. Либо образованием", – написал Цыганков.

В то же время в посте в Instagram педагог рассказал, что формат обучения в киевских школах изменился из-за почти круглосуточных воздушных атак. Например, в школе, где работает Цыганков, ученики 1–5 классов учатся офлайн, а в случае опасности продолжают уроки в укрытии, тогда как все остальные школьники перешли на дистанционное обучение.

Педагог рассказывает, что в случае воздушной тревоги утром уроки не начинаются, а после отбоя дается 15 минут на подключение. В то же время во время офлайн-занятий в случае тревоги все направляются в укрытие, и обучение не продолжается.

"За прошедшую неделю, даже чуть больше, я насчитал аж где-то 8-9 уроков. То есть должно было быть больше 30 уроков, а проведено лишь 8-9. Это больше, чем за неделю", — отмечает Цыганков.

Он добавляет, что большинство материалов выдается детям для самостоятельной работы, что создает огромную нагрузку, ведь приходится самому во всем разобраться. Педагог считает, что к подобной ситуации можно было подготовиться заранее, в частности, создав подземные школы или классы в метро. В то же время подобных учебных заведений в Киеве единицы.

"В Киеве подземных школ или школ, которые могут разместить всех своих учеников в укрытиях и продолжать там занятия, – единицы. Можно ли было за все это время что-то придумать или постепенно предпринимать какие-то шаги? Вопросы риторические. Но всем, кто за это отвечает, я хочу напомнить. Военные стоят там ради того, чтобы у этих детей был шанс. Шанс получить образование и шанс построить что-то хорошее в этой стране. Потому что эти дети — это ее будущее", — подчеркнул учитель.

Как известно, Дмитрий Лубинец обратился к правительству с предложениями о внесении корректировок в процесс обучения во время тревог. В частности, организовать качественное дистанционное образование, развивать безопасные учебные пространства и предоставить возможность оперативно менять формат обучения в зависимости от ситуации с безопасностью.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, могут ли дети учиться в классах и когда следует укрываться во время "жёлтого" уровня опасности.

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