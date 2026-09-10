Желтый уровень опасности для школ: могут ли дети учиться в классах и когда нужно идти в укрытие

Во время желтого уровня опасности со стороны средств воздушного нападения (угроза со стороны дронов) дети не могут продолжать обучение в классах. Учебный процесс прерывается, и все должны направиться в укрытие. По возможности уроки можно продолжать проводить в укрытии.

Об этом сообщила образовательный омбудсмен Надежда Лещик в посте в Facebook. По ее словам, фактически для учебных заведений ничего не меняется, порядок действий одинаков как при красном, так и при желтом уровне опасности.

Что делать, если мест в укрытии хватает только для части детей и учителей

В случае ограниченного количества мест в укрытии обучение должно быть организовано так, чтобы количество участников, находящихся в здании, соответствовало вместимости укрытия. То есть образовательный процесс может проходить в смешанном или посменном формате. Или же в школе могут учиться ученики начальной школы и 5-х классов, а остальные будут заниматься дистанционно. Администрация учебного заведения самостоятельно определяет наиболее подходящий вариант.

Должны ли дети и учителя идти в школу во время желтого уровня угрозы

Подобные требования недопустимы в учебных заведениях, ведь работодатель не имеет права требовать от работника покидать безопасное место, в котором он находится во время воздушной тревоги. Это ставит под угрозу жизнь и здоровье работника, а довольно часто желтый уровень опасности переходит в красный. Из-за постоянных тревог в отдельных областях дорога к школам становится опасной, особенно это касается подвоза детей школьными автобусами.

В то же время министр образования и науки Андрей Бутенко в эфире телеканала "Мы – Украина!" заявил, что как при желтом, так и при красном сигнале тревоги все участники образовательного процесса должны укрыться. При этом, если в учебном заведении нет укрытия, ученики не могут там находиться.

"Когда мы говорим об организации образовательного процесса, мы прежде всего исходим из заботы о наших детях, об их безопасности. Воспитанники дошкольных учреждений, школьники, студенты — это наш главный приоритет, их жизнь и здоровье. Если подан желтый или красный сигнал – все участники образовательного процесса уходят в укрытие. Если в учебном заведении нет укрытия – они не могут работать", – отметил министр образования.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что делать, если поступило сообщение о заминировании во время воздушной тревоги и когда можно выводить детей из укрытия.

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