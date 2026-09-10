Заминирование во время воздушной тревоги: когда можно выводить детей из укрытия. Разъяснение МВД

Если во время воздушной тревоги поступает сообщение о возможном заминировании учебного заведения, детей, которые уже находятся в укрытии, не нужно автоматически выводить. Школьники и сотрудники должны оставаться в защитном сооружении до окончания воздушной тревоги или до момента возникновения непосредственной угрозы в самом укрытии.

Если информация касается здания, помещения или территории, выходить на открытое пространство не нужно. Соответствующий алгоритм действий определило Министерство внутренних дел, сообщает медиа НУШ.

При этом после отбоя воздушной тревоги участников образовательного процесса и других работников нельзя возвращать в здание или помещения, в отношении которых поступило сообщение о возможном заминировании, пока их не проверят уполномоченные службы.

Если же угроза касается непосредственно укрытия или сообщение касается здания, в котором расположено убежище, либо если в самом защитном помещении обнаружен подозрительный предмет – руководитель должен действовать с учетом фактической ситуации и указаний уполномоченных служб. Следовательно, в случае возникновения непосредственной угрозы для людей в укрытии, их могут организованно переместить в другое ближайшее защитное сооружение или другое безопасное место. Такое перемещение допускается только при условии, что оно не создаст большей опасности.

Руководитель учреждения после получения сообщения о возможном заминировании должен незамедлительно обратиться в Службу 112 или в Национальную полицию по номеру 102. Правоохранительным органам необходимо передать всю имеющуюся информацию о сообщении, в частности время и способ его получения, указанное место возможного нахождения взрывоопасного предмета и другие сведения.

Также руководитель должен установить, где фактически находятся сотрудники, ученики и другие люди на территории учреждения, проинформировать лиц, ответственных за гражданскую защиту, и обеспечить ограничение доступа к потенциально опасному участку. Работники учреждения при этом не должны самостоятельно проверять территорию, искать взрывоопасные предметы, открывать, перемещать или каким-либо иным способом контактировать с подозрительными объектами.

Если детей все же необходимо эвакуировать, руководитель должен организовать их сопровождение сотрудниками учреждения и контролировать количество детей на всех этапах. В случае обнаружения пропавших лиц информацию о них необходимо передать правоохранительным органам и другим уполномоченным службам.

Отдельно в алгоритме подчеркивается, что отмена воздушной тревоги не означает автоматического возвращения в здание. Если проверка объекта в связи с сообщением о заминировании еще не завершена, люди должны оставаться в обозначенном безопасном месте или другом возможном укрытии. Возвращение возможно после завершения проверки уполномоченными службами и получения информации о безопасности дальнейшего использования здания.

Для учебных заведений также действует требование в первую очередь обеспечивать защиту жизни и здоровья учеников и работников, организованное перемещение людей и взаимодействие с правоохранительными органами и другими службами.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, имеет ли право учитель делать замечания ребенку относительно внешнего вида.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и вViber. Не ведитесь на фейки!