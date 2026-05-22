Имеет ли право учитель делать замечания ребенку по внешнему виду: разъяснение юриста

Учитель имеет право сделать замечание по внешнему виду, если оно касается соблюдения правил внутреннего распорядка школы. Также это относится к требованиям устава, правил поведения или общепринятых норм опрятности и безопасности в образовательной среде.

Видео дня

На этом отметила образовательный юрист Лилия Орел. По ее словам, ученики обязаны соблюдать учредительные документы и правила внутреннего распорядка учебного заведения. В то же время учитель, как педагогический работник обязан обеспечивать эти правила и поддерживать надлежащую дисциплину во время обучения.

"В соответствии со статьей 53 "Закона Украины об образовании" соискатели образования обязаны соблюдать учредительные документы и правила внутреннего распорядка заведения. Учитель как педагогический работник обязан обеспечивать эти правила и поддерживать надлежащую дисциплину во время образовательного процесса. Следовательно, учитель имеет право делать ученику замечания по внешнему виду, если такие замечания касаются соблюдения правил внутреннего распорядка учебного заведения, требований устава, правил поведения или общепринятых норм опрятности и безопасности в образовательной среде", – сказала Орел.

Она подчеркнула, что такие замечания должны высказываться в корректной форме.

Напомним, что учительница из Одессы Дарья Зберовская считает, что детям нужна школьная форма на период пребывания в учебном заведении. В частности, она аргументирует это тем, что такая одежда настраивает школьников на обучение. Педагог отмечает, что дети таким образом получают сигнал, что идут не развлекаться. Тогда как без формы у школьников стираются границы между игрой и учебой, появляются сравнения у кого модная или брендированная одежда. В связи с этим появляются комплексы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как реагировать родителям, если ребенок не собирается никуда поступать после школы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!