''Как надоел этот совок!'' Учительница предложила ввести школьную форму и возмутила сеть

Учительница из Одессы Дарья Зберовская считает, что детям нужна школьная форма на период пребывания в учебном заведении. В частности, она аргументирует это тем, что такая одежда настраивает школьников на обучение.

В заметке в TikTok педагог отмечает, что дети таким образом получают сигнал, что идут не развлекаться. Тогда как без формы у школьников стираются границы между игрой и учебой, появляются сравнения у кого модная или брендированная одежда. В связи с этим появляются комплексы.

Кроме того, Зберовская привела в пример профессии врачей, пилотов, военных и оппозиционеров. Ведь все они имеют соответствующую форму, что и помогает держать им дисциплину.

"Доверили бы вы жизнь пилоту без формы или врачу без белого халата? Так почему тогда вы считаете, что ребенок может учиться без школьной формы? Почему военные носят форму? Потому что она дисциплинирует, объединяет армию. Почему футболисты выходят на поле в одинаковых футболках? Потому что они команда. Когда ребенок надевает форму, он автоматически настраивается на обучение. Это дает ему сигнал, что я иду не развлекаться, я иду учиться. Без этого границы между игрой и учебой стираются, и ребенку сложнее концентрироваться", – говорит учительница.

"Когда нет формы, появляется сравнение, у кого модная одежда, у кого дешевая, у кого бренд, у кого подделка. И вместо того, чтобы сосредотачиваться на учебе, у них появляются комплексы. Это как спортивная форма у спортсмена или халат врача. Она задает статус. И ребенок чувствует, что он идет заниматься важным делом, а не просто сидеть в классе", – добавляет она.

В то же время украинцы не согласились с мнением педагога и отметили, что это "совок".

"Совок чистой воды!"

"Бред, нет никакой взаимосвязи между одеждой и учебой".

"Как надоел этот совок! Зачем эта форма. В Америке в пижамах ходят и все у них в порядке. А тут каждая какую-то чушь придумывает и не стесняется выставлять. Нет слов".

"И молодая вроде, а СССР в голове откуда взялся?"

"А еще можно рассмотреть места лишения свободы, там все в форме... И это очень дисциплинирует, даже вдохновляет и мотивирует!"

"Что вы мелете? Лицо заведения – руководитель. А если руководитель одет как на базар. Что вы хотите?"

