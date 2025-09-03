''Школа – это не пляж'': в Киеве директор не пускала детей на уроки из-за отсутствия формы. На ситуацию отреагировала образовательный омбудсмен

В Киеве некоторых учеников гимназии №109 директор не пускала в учебное заведение из-за внешнего вида. Так, дети не могли попасть на территорию, если они были одеты в капри, которые педагог называла шортами.

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик в Facebook сообщила, что получила два обращения о недопуске учеников в эту гимназию. Она также выложила цитаты из заявлений, где было указано, что директор не пускала детей в шортах или капри, аргументируя тем, что школа – это не пляж.

Лещик призвала педагогов и администрацию учебных заведений прекратить практику проверки одежды школьников. По ее словам, недопуск ребенка к занятиям из-за отсутствия школьной формы нарушает право на образование и создает риски для жизни и здоровья.

"Ни устав, ни положение о школьной форме не имеют высшей силы, чем закон. Ни одним нормативным документом не предусмотрено обязательное ношение школьной формы. Поэтому это требование является незаконным", – подчеркнула Лещик.

Кроме того, в это время была длительная воздушная тревога, поэтому ученики должны были возвращаться домой во время опасности. Образовательный омбудсмен отметила, что отстранение ребенка от занятий или направление его для переодевания, особенно в условиях длительных воздушных тревог, не только нарушает право на образование, но и представляет опасность для школьников.

"Призываю педагогов и администрацию учебных заведений прекратить мероприятия по проверке одежды учащихся и сосредоточить внимание на вопросах их безопасности и других важных вопросах. Обращаю внимание, что именно тот человек, который "заставил" ученика покинуть учебное заведение из-за одежды, несет в это время ответственность за его жизнь и здоровье", — написала Лещик.

Она добавила, что будет принимать меры реагирования на такие случаи.

Управление образования Печерской районной государственной администрации начало служебное расследование по данному инциденту.

