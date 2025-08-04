Украинцы устроили дискуссию из-за школьной формы в ''стиле Людмилы Прокоповны''. Фото

В социальной сети Тһгеԁѕ возникла дискуссия из-за школьной формы в стиле Людмилы Прокофьевны (главная героиня фильма "Служебный роман"). Украинцы были удивлены тому, кто поддерживает инициативу носить такой дресс-код и тому, что подобное продается в магазинах.

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Под сообщением пользователи соцсети разделились во мнениях относительно обязательности школьной формы в целом. В частности, кто-то говорил о том, что можно выбрать хорошую деловую одежду для школьников, тогда как другие украинцы говорили о том, что дети должны иметь свободу в выборе.

"В школе моих детей нет формы. Кто-то выше писал о равенстве детей в форме. Я не согласна, потому что без формы они тоже все как один похожи на бомжей с вокзала".

"Вы правы, но акцент в этом треде, думаю, на фасон. Форма реально может быть классной, если лекало адекватное, а не какая-то безвкусица с претензией на костюм главбуха перед пенсией".

"Для меня вообще загадка как школьная форма может сгладить неравенство между детьми, если кто-то идет в школу пешком, а кого-то привозят на лексусе, кто-то пишет как провел лето у бабушки на огороде, а кто-то летал на Кипр. Конечно, форма уравняет детей. Ага".

"В чем здесь совок? Во всех европейских школах и гимназиях она есть – причем это престижные London Royal College".

"Это точно не воспитывает в людях индивидуальность, просто все как один должны быть".

К обсуждению присоединилась также и девочка, которая изображена на фото в форме. Она указала, что некоторые комментарии неуместны, ведь люди начали обсуждать ее, а не саму форму.

"Это я фотографировалась в этой форме +- 8 лет назад, и нет, я не кричала "памагите" и не была в плену, это была моя работа как модели, которой платили за это деньги. И то что я сейчас скажу, не касается конкретно вас, но здесь есть комментарии, которые касаются не продукта, а самого ребенка на фото, что, считаю, уже не совсем уместным", – написала девушка.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что во Франции начали возвращать школьную форму. Какая ситуация в Украине и что думают украинцы о дресс-коде на уроках.

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