Во Франции начали возвращать школьную форму: какая ситуация в Украине и что думают украинцы о дресс-коде на уроках

Во Франции планируют вернуть школьную форму для того, чтобы определить можно ли таким образом уменьшить неравенство в учебных заведениях и улучшить поведение учеников. Первыми стали 700 детей в городе Безье на юге страны. В случае успеха такая система может быть введена по всей стране.

Школьникам города во время каникул предоставили соответствующую одежду, стоимость которой для каждого ребенка составляет 200 евро (около 8340 гривен). Мэр города Роберт Менар отметил, что таким образом планируется бороться с буллингом, чтобы все ученики были равны в учебном заведении, сообщает Тhe Guardian.

Французские школы могут присоединиться к инициативе до июня. Однако родители критикуют такое решение, считая, что местные средства лучше потратить на другие сферы государственного образования. Некоторые из них заявляют, что неравность все равно останется, в частности, из-за таких личных предметов, как обувь, шарфы, мобильные телефоны и рюкзаки.

Видео дня

Часть учителей говорит, что такое решение не повлияет на фундаментальную проблему в учебных заведениях и не поможет решить проблемы учеников.

Социолог и автор книги о школьной форме Мишель Тонделье считает, что такое введение не поможет достичь социального равенства между детьми. По его словам, это просто смягчит ее наиболее заметные аспекты.

"Бедный ребенок, носящий униформу, остается бедным ребёнком. Одежда универсального размера не искоренит социально-экономическое неравенство, а лишь смягчит его наиболее заметные аспекты", – сказал Тонделье.

Инициативу вернуть униформу поддержали Первая леди Франции Брижит Макрон, премьер-министр Габриэль Атталь и бывший министр образования.

Школьная форма в Украине

В Украине обязательную школьную форму отменили в 2019 году. В объяснении образовательного омбудсмена Сергея Горбачева по этому поводу отмечается, что школьная одежда – это свободный выбор ребенка, главными требованиями к которому является аккуратность, удобство и соответствие сезону. Все остальные требования по стилю, цвету или другим атрибутам недопустимы и незаконны.

Горбачев обращает внимание, что в случаях, если детей лишают возможности учиться из-за "обязательной школьной формы", то ответственность за жизнь школьника переводится на человека, который это осуществил. В таких ситуациях образовательный омбудсмен советует подавать жалобы.

"Хочу заметить, что если ученика отстранили от уроков "из-за обязательной школьной формы", то ответственность за жизнь и здоровье ученика в настоящее время несет тот человек, который совершил это незаконное действие. Если такие случаи происходят в вашей школе, прошу подавать жалобы о нарушении прав детей на образование", – говорится в сообщении.

Ученики украинских школ считают, что школьную форму можно носить, однако не должна быть столь суровой. В частности, им удобнее в комфортной одежде, которую они выбирают сами и которая не мешает двигаться.

Родители рассказали, что в учебных заведениях, где учатся их дети, есть рекомендации относительно одежды, и она должна быть делового стиля. Однако большинство школьников в средней и старшей школе не соблюдают эти рекомендации, из-за неудобства.

Напомним, в житомирском лицее №27 директор школы требовала от учеников носить школьную форму и проверяла соблюдают ли они дресс-код. Комиссия, которую создали, чтобы проверить факт инцидента, виновной руководительницу не признала.

Горбачев отреагировал на такое решение и отметил, что действия директора являются признаками буллинга. Тогда образовательный омбудсмен посоветовал решать этот вопрос на уровне учебного заведения и отстаивать ученикам свою позицию.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что исследование показало неожиданный недостаток школьной формы для учениц 1-4 классов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!