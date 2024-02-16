Исследование показало неожиданный недостаток школьной формы для учениц 1-4 классов

Исследование Кембриджского университета показало, что школьная форма, которую носят ученицы 1-4 классов, может приводить к уменьшению физической активности. В частности, это мешает девочкам бегать, лазить и участвовать в играх во время перерыва и обеда.

Кроме этого, школьницы более сдержанны относительно участия в физических активностях, если испытывают дискомфорт от ношения униформы, например такой как платья или юбки. Об этом пишет издание Тhe Guardian.

По рекомендации Всемирной организации здравоохранения дети должны уделять минимум 60 минут физической активности в течение недели. Исследовательница факультета образования и доктор Мейрид Райан, отметила, что школьные общины могут рассмотреть дизайн и определить, поощряют или ограничивают униформы их учебного заведения соблюдений советов ВОЗ.

Кембриджское исследование показало, что меньшее количество учеников младшего школьного возраста соответствует минимуму рекомендаций ВОЗ в странах, где форма является нормой.

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Была большая разница между девочками и мальчиками 1-4 классов в странах, где униформа была общей. Среди детей среднего школьного возраста такие выводы не подтвердились.

Ученые проанализировали статистические данные более 1 миллиона подростков в возрасте от 5 до 17 лет по всему миру.

"Девочки могут чувствовать себя менее уверенно, катаясь на детской площадке или катаясь на велосипеде в ветреный день, могут чувствовать себя менее уверенно, если они в юбке или платье. Социальные нормы и ожидания, как правило, влияют на то, что они чувствуют, что могут делать в этой одежде. К сожалению, когда речь идет об укреплении физического здоровья, это проблема", – сказала старший автор исследования доктора Эстер ван Слюйс.

Согласно данным, большинство детей и подростков не соблюдают эту рекомендацию, особенно девочки, имеющие разрыв в 7,6 процентных пункта с мальчиками.

В трех четвертях стран, где ношение школьной формы является нормой, средняя доля учеников, выполняющих совет, составила 16%. В странах, где униформа была менее распространена, показатель составил 19,5%.

В частности, ребята в 1,5 раза чаще соответствовали рекомендациям ВОЗ в любом возрасте по сравнению с девочками.

По словам исследователей, такие результаты не доказывают окончательные выводы относительно ограничения физической активности из-за ношения школьной формы и требуют дополнительного анализа для установления причин.

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