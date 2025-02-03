Что делать учителю, если ученики его травят или пытаются сорвать урок. Советы психолога

В школе бывает, что дети проявляют агрессию не только друг к другу, но и пытаются былить учителя – скрыто или открыто. Часто такое проявление поведения наблюдается у детей в подростковом возрасте.

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Как отметил психолог и психоаналитик с 15-летним стажем Олег Следь в интервью "Освіторії", как правило, травля учителя – это дело рук не одного ребенка, а группы детей. Булер и его сторонники выражают насмешки в адрес педагога и наблюдают за реакцией.

"Если она взрыво-эмоциональная и нервная и учитель отвечает оскорблением на обиду или, наоборот, начинает оправдываться, – вероятнее всего, агрессоры попытаются повторить унижение. Есть высокий риск, что эти же лица булят не только педагога, но и сверстников", – отметил эксперт, добавив, что чаще травят педагогов с низким уровнем материального обеспечения.

Он дал советы, как действовать педагогам, которых травят. Если учитель стал жертвой "скрытой травли" (учащиеся обсуждают его личную жизнь, сплетничают):

важно опираться на собственную самоценность, а не на самооценку, чтобы не брать близко к сердцу раздражители внешнего мира;

самый крепкий щит – вспоминать о себе реальную правду, а не то, что пытаются навязать искусственно.

Если учителя травят за "иначесть" (не так одевается, имеет "смешную" прическу или едва заметный порок речи):

вспомнить о фразе "Так бывает": " Да, я не очень хорошо произношу " р", –- знаешь, так бывает", "Есть разные прически. Теперь ты знаешь, что и такая, как у меня, тоже бывает".

Если учителя травят открыто (могут крикнуть в спину обиду или срывать урок всем классом):

не идти сразу в эмоционально окрашенное сопротивление, как бы сильно не бурлили в крови адреналин и возмущение;

не игнорировать инцидент, ведь полное отсутствие реакции – это своеобразная поддержка деструктивного поведения;

спокойно рассказать о том, что он чувствует здесь и сейчас: " То, что ты сделал, меня оскорбляет";

То, что ты сделал, меня оскорбляет"; если буллинг учителя происходит на занятии, его лучше приостановить – учитель в это время должен дистанцироваться, например, на несколько минут выйти в коридор;

далее откровенно проговорить с классом, что произошло, рассказать о своих эмоциях от инцидента. После этого можно продолжить урок, но учителю следует не делать вид, что все в порядке и что его все устраивает.

OBOZ.UA ранее писал, что такое мобинг и буллинг и что делать, когда происходит травля детей в школе.

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