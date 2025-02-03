Что делать учителю, если ученики его травят или пытаются сорвать урок. Советы психолога

Ольга Липич
Моя Школа
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Что делать учителю, если ученики его травят или пытаются сорвать урок. Советы психолога

В школе бывает, что дети проявляют агрессию не только друг к другу, но и пытаются былить учителя – скрыто или открыто. Часто такое проявление поведения наблюдается у детей в подростковом возрасте.

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Как отметил психолог и психоаналитик с 15-летним стажем Олег Следь в интервью "Освіторії", как правило, травля учителя – это дело рук не одного ребенка, а группы детей. Булер и его сторонники выражают насмешки в адрес педагога и наблюдают за реакцией.

"Если она взрыво-эмоциональная и нервная и учитель отвечает оскорблением на обиду или, наоборот, начинает оправдываться, – вероятнее всего, агрессоры попытаются повторить унижение. Есть высокий риск, что эти же лица булят не только педагога, но и сверстников", – отметил эксперт, добавив, что чаще травят педагогов с низким уровнем материального обеспечения.

Что делать учителю, если ученики его травят или пытаются сорвать урок. Советы психолога

Он дал советы, как действовать педагогам, которых травят. Если учитель стал жертвой "скрытой травли" (учащиеся обсуждают его личную жизнь, сплетничают):

  • важно опираться на собственную самоценность, а не на самооценку, чтобы не брать близко к сердцу раздражители внешнего мира;
  • самый крепкий щит – вспоминать о себе реальную правду, а не то, что пытаются навязать искусственно.

Если учителя травят за "иначесть" (не так одевается, имеет "смешную" прическу или едва заметный порок речи):

  • вспомнить о фразе "Так бывает": " Да, я не очень хорошо произношу " р", –- знаешь, так бывает", "Есть разные прически. Теперь ты знаешь, что и такая, как у меня, тоже бывает".
Что делать учителю, если ученики его травят или пытаются сорвать урок. Советы психолога

Если учителя травят открыто (могут крикнуть в спину обиду или срывать урок всем классом):

  • не идти сразу в эмоционально окрашенное сопротивление, как бы сильно не бурлили в крови адреналин и возмущение;
  • не игнорировать инцидент, ведь полное отсутствие реакции – это своеобразная поддержка деструктивного поведения;
  • спокойно рассказать о том, что он чувствует здесь и сейчас: "То, что ты сделал, меня оскорбляет";
  • если буллинг учителя происходит на занятии, его лучше приостановить – учитель в это время должен дистанцироваться, например, на несколько минут выйти в коридор;
  • далее откровенно проговорить с классом, что произошло, рассказать о своих эмоциях от инцидента. После этого можно продолжить урок, но учителю следует не делать вид, что все в порядке и что его все устраивает.

OBOZ.UA ранее писал, что такое мобинг и буллинг и что делать, когда происходит травля детей в школе.

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