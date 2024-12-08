Что делать учителю, которого без доказательств привлекли к дисциплинарной ответственности: разъяснение юриста

Юрист Александр Брижак рассказал, как следует действовать учителю, на которого давит администрация, чтобы подтолкнуть к увольнению. Если директор захотел привлечь педагога к дисциплинарной ответственности, следует обращать внимание на надлежащее обоснование и доказательность.

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В интервью "Освитории" специалист отметил, что применять дисциплинарную ответственность можно только за совершение работником проступка. Если этого не было, учитель может обратиться в суд.

Впрочем, есть и досудебные варианты решения вопроса. Можно обратиться в комиссию по трудовым спорам (если такая есть в заведении), а также пожаловаться у управлению образования или профсоюзу.

Брижак также пояснил, что должно быть указано в приказе о наложении дисциплинарного взыскания:

в чем состоит нарушение трудовой дисциплины, то есть должно быть указание на фактические обстоятельства, которые служили основанием для применения меры дисциплинарного взыскания;

в какой форме вины оно проявилось;

причины, побудившие работника совершить дисциплинарный проступок;

обстоятельства, при которых он совершен.

"Работодатель имеет право требовать от работника выполнения только оговоренных в должностной инструкции трудовых обязанностей. Кроме того, применять дисциплинарную ответственность можно только за совершение работником проступка, а не просто за выявление факта нарушения трудовой дисциплины. Должны быть установлены: работника, нарушившего трудовые обязанности, его вина, характер нарушения трудовой дисциплины, вредные последствия выявленного правонарушения, причинная связь между правонарушением и вредными последствиями", – объяснил он.

Как писал OBOZ.UA, ранее юрист объяснил, имеют ли право ученики и родители на замену учителя или классного руководителя.

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