Что делать учителю, которого без доказательств привлекли к дисциплинарной ответственности: разъяснение юриста
Юрист Александр Брижак рассказал, как следует действовать учителю, на которого давит администрация, чтобы подтолкнуть к увольнению. Если директор захотел привлечь педагога к дисциплинарной ответственности, следует обращать внимание на надлежащее обоснование и доказательность.
В интервью "Освитории" специалист отметил, что применять дисциплинарную ответственность можно только за совершение работником проступка. Если этого не было, учитель может обратиться в суд.
Впрочем, есть и досудебные варианты решения вопроса. Можно обратиться в комиссию по трудовым спорам (если такая есть в заведении), а также пожаловаться у управлению образования или профсоюзу.
Брижак также пояснил, что должно быть указано в приказе о наложении дисциплинарного взыскания:
- в чем состоит нарушение трудовой дисциплины, то есть должно быть указание на фактические обстоятельства, которые служили основанием для применения меры дисциплинарного взыскания;
- в какой форме вины оно проявилось;
- причины, побудившие работника совершить дисциплинарный проступок;
- обстоятельства, при которых он совершен.
"Работодатель имеет право требовать от работника выполнения только оговоренных в должностной инструкции трудовых обязанностей. Кроме того, применять дисциплинарную ответственность можно только за совершение работником проступка, а не просто за выявление факта нарушения трудовой дисциплины. Должны быть установлены: работника, нарушившего трудовые обязанности, его вина, характер нарушения трудовой дисциплины, вредные последствия выявленного правонарушения, причинная связь между правонарушением и вредными последствиями", – объяснил он.
Как писал OBOZ.UA, ранее юрист объяснил, имеют ли право ученики и родители на замену учителя или классного руководителя.
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