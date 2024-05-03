Что дети дошкольного возраста должны знать о деньгах. Инфографика от МОН

Министерство образования и науки считает, что финансовую грамотность необходимо прививать с детства. Поэтому образовательное ведомство вместе с Национальным банком Украины, Фондом гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку разработали Рамку финансовых компетентностей для детей от 5 до 18 лет.

Теперь воспитатели и родители будут иметь полезный инструмент для развития финансовой грамотности у детей дошкольного возраста. МОН на официальной странице Facebook поделилось инфографикой. В слайдах рассказывается о том, какими финансовыми навыками должен владеть ребенок до обучения в школе.

Структура Рамки денежных компетентностей состоит из нескольких разделов. Каждый из которых предполагает свои условия знаний.

Деньги и сделки

Дошкольник должен знать, что такое деньги, для чего они нужны и какие они бывают. Он должен понимать, что за них можно купить товары в магазине или оплатить услуги. Кроме того, у него должно быть знание что такое чек и когда его получают.

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Управление финансами и планирование

Ребёнок понимает, что деньги получают за работу. Знает, что взрослые планируют бюджет и проявляют интерес, как может получить личные средства. Кроме того, малыш может делать попытки добавлять в семейный бюджет собственные сбережения, понимать, что деньги могут заканчиваться и что он их сможет заработать самостоятельно, когда вырастет. У дошкольника должно быть понимание, что средства можно одолжить на время, однако их нужно обязательно вернуть.

Риски и вознаграждения

Мальчик или девочка должны знать последствия потери денег, а также иметь элементарные представления о сбережениях и как они могут помочь в различных непредвиденных ситуациях. Кроме того, малыш должен отдавать себе отчет, что затраты не всегда могут дать желаемый результат.

Финансовый ландшафт

Дети должны понимать, что финансовые услуги – это особый вид услуг, который помогает людям экономить, осуществлять расчеты и платежи. Давать определение понятию "банк" и знать, что финансовые услуги предоставляют разные финансовые учреждения. Кроме того, малыши должны заинтересовано слушать рассказы об услугах, предоставляемых банками и задавать элементарные вопросы об их работе. Также дошкольники могут наблюдать за работой работников банка во время его посещения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в детских садах Украины будут изучать финансовую грамотность.

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