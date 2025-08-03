Что должен уметь ребенок перед первым классом? Советы ''учительницы из TikTok'' захватили сеть: классические педагоги об этом не говорят

Украинская учительница начальных классов Диана Палаш рассказала, какими навыками должны обладать дети, начиная обучение в школе. Так, в частности, первоклассники должны уметь попросить сходить в туалет, ведь есть те, кто молчит, ведь им стыдно.

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Это учительница отметила в видео, которое выложила в TikTok. Она советует родителям потренироваться вместе с детьми говорить эту фразу, а в школе сходить в туалет вместе с первоклашками в туалет и помочь ученику им воспользоваться.

Кроме того, у мальчиков и девочек должно быть развито умение ждать. Поэтому взрослые должны объяснить детям, что такое очередь, ведь в классе, где много детей, это может быть привычная ситуация.

Также дети должны обладать навыком просить о помощи. Так, по словам педагога, первоклассники должны уметь сказать "мне трудно", "я не понимаю" без страха, что их засмеют. Умение говорить "нет" защищает от лишнего. Если кто-то говорит ребенку "А давай рвать учебники", то он должен уметь отказать, управлять эмоциями. Не все получится с первого раза.

Кроме того, ученики в первом классе не должны плакать 15 минут "из-за косого нолика", говорит учительница. Она также отмечает, что школьники должны уметь делиться и ждать, когда поделятся с ними, а не говорить: "Я дал тебе один карандаш, значит завтра ты на меня перепишешь свой дом".

Также педагог посоветовала научить детей слушать до конца, ведь иногда, когда учитель говорит, чтобы они взяли карандаши, дети могут начать рисовать, а не писать диктант.

Пользователи соцсети указали на то, что учительница из TikTok дала больше советов, чем "правильные" педагоги.

"Учитель из Тик-тока дал более полезные советы чем те самые "правильные" учителя".

"Очень правильно сказано. Часто получается, что рядом с изучением букв и цифр. Учимся проситься в туалет, одеваться, переобуваться, и т.д."

"Вот действительно нужные навыки, потому что как же часто говорят "Да он/она у меня уже читает хорошо, можно в школу" в 5 лет) И, также, родителям часто кажется, что ребенок это и так умеет (и я так думала), поэтому проверить на практике очень важно".

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