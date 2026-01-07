Что должен знать и делать учитель за 8 000 грн: бывшая педагог показала свои должностные инструкции и поразила сеть

В сети обсуждают должностные инструкции учителя, которые выложила в видео в открытом доступе бывший педагог из Кропивницкого Юлия Заярнюк. Она показала большую папку с большим количеством бумаг, где указано все, что должен знать и делать классный руководитель, имея при этом заработную плату 8 тысяч гривен.

Под роликом, который педагог, что теперь является практикующим психологом, опубликовала на своей странице в TikTok, пользователи назвали это издевательством над учителями. Также они вспоминают о том, что кроме этой инструкции, учителя еще должны работать с различными документами по воспитательной работе (планы, беседы, протоколы собраний).

"Обязанности учителя за 8 тысяч заработной платы. Радуюсь, что уволилась", – подписала свое видео автор.

"К сожалению такое везде... Здесь только работы и бумаг на 8 тысяч гривен", "Это просто ужас. Это же издевательство над учителем", – пишут пользователи.

Также многих удивил тот факт, что должностные инструкции автору видео выдали уже после того, как дали выговор, который, по ее словам, она обжаловала.

В одном из комментариев педагог рассказала, что получила выговор за травмирование ребенка, хотя на тот момент она не была дежурным учителем, поэтому смогла его обжаловать. Но после этого уволилась из школы и больше не хочет возвращаться к учительству.

Одна из пользователей спросила, действительно ли уровень заработной платы влияет на выполнение обязанностей. То есть, будет ли учитель выполнять все эти пункты, если будет получать более высокую оплату труда. Однако, по мнению автора, вопрос больше в отношении к учителям. Ведь именно она, после своего опыта, не хочет возвращаться в школу даже на более высокую зарплату.

