Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Преподавательница назвала четыре "токсичные традиции" школы в Украине, которые срочно надо отменить: людьми руководит страх

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
1,1 т.
Преподавательница назвала четыре 'токсичные традиции' школы в Украине, которые срочно надо отменить: людьми руководит страх

Преподаватель и психолог Ирина Гондюл назвала "токсичные традиции" в украинских школах, которые необходимо срочно отменить. По ее словам, многие вещи в учебных заведениях существуют не потому, что они полезны, а потому что "так принято".

Видео дня

В частности, она отмечает, что именно традиции могут быть наиболее токсичными, ведь они не обсуждаются и не ставятся под сомнение. Кроме того, они держатся не на пользе, а на страхе что-то изменить. Об этом преподавательница написала в заметке в Facebook. Гондюл подчеркивает, что отмена этих традиций может принести больше облегчения педагогам, чем любое нововведение.

Преподавательница назвала четыре "токсичные традиции" школы в Украине, которые срочно надо отменить: людьми руководит страх

Четыре токсичные традиции школы в Украине

Первым Гонлюд предлагает отменить мероприятия "для галочки". Ведь праздники, недели, отчеты не имеют никакого влияния на детей, однако отнимают время и силы учителей. Без этого качество образования не пострадает.

Далее педагог считает, что лишним стало обязательное участие во всем, когда отказ воспринимается не как осознанный выбор человека.

Преподавательница назвала четыре "токсичные традиции" школы в Украине, которые срочно надо отменить: людьми руководит страх

Третьей в списке исключений стала культура постоянного присутствия, где важно просто "быть", а не "сделать результат", отмечает Гонлюл.

Лишней в украинской школе является и имитация контроля, когда проверки проводятся ради проверок. Они, по словам педагога, не меняют работу, но усиливают напряжение.

Преподавательница назвала четыре "токсичные традиции" школы в Украине, которые срочно надо отменить: людьми руководит страх

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Игорь Ликарчук по пунктам объяснил, что не так с профильной школой в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!