Преподавательница назвала четыре 'токсичные традиции' школы в Украине, которые срочно надо отменить: людьми руководит страх

Преподаватель и психолог Ирина Гондюл назвала "токсичные традиции" в украинских школах, которые необходимо срочно отменить. По ее словам, многие вещи в учебных заведениях существуют не потому, что они полезны, а потому что "так принято".

В частности, она отмечает, что именно традиции могут быть наиболее токсичными, ведь они не обсуждаются и не ставятся под сомнение. Кроме того, они держатся не на пользе, а на страхе что-то изменить. Об этом преподавательница написала в заметке в Facebook. Гондюл подчеркивает, что отмена этих традиций может принести больше облегчения педагогам, чем любое нововведение.

Четыре токсичные традиции школы в Украине

Первым Гонлюд предлагает отменить мероприятия "для галочки". Ведь праздники, недели, отчеты не имеют никакого влияния на детей, однако отнимают время и силы учителей. Без этого качество образования не пострадает.

Далее педагог считает, что лишним стало обязательное участие во всем, когда отказ воспринимается не как осознанный выбор человека.

Третьей в списке исключений стала культура постоянного присутствия, где важно просто "быть", а не "сделать результат", отмечает Гонлюл.

Лишней в украинской школе является и имитация контроля, когда проверки проводятся ради проверок. Они, по словам педагога, не меняют работу, но усиливают напряжение.

