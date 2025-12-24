'В старенькие 'Жигули' установили современный двигатель от 'Мерседеса'. Игорь Ликарчук по пунктам объяснил, что не так с профильной школой в Украине

Украинский образовательный эксперт Игорь Ликарчук объяснил, какие проблемы имеет реформа старшей школы. В частности, он сравнил ее введение с тем, когда в советские Жигули устанавливают современный двигатель от "Мерседеса". Так, Министерство образования и науки развернуло активную кампанию вокруг идеи профильной школы, однако апробация показывает, что в рамках старой модели учебного заведения решили экспериментальным способом "проверить" новое содержание, которое и становится "новым двигателем".

По словам специалиста, в Украине до сих пор никто не имеет четкого понятия, что такое академический или профессиональный лицей, нет Типового положения о профильном учебном заведении, как оно должно функционировать и какой должна быть управленческая и педагогическая логика. Он отмечает, что сущность профильной школы заключается не только в перечне предметов и объемах знаний. В то же время, в заметке в Facebook Ликарчук подчеркнул, что поддерживает идею профильной школы, ведь многим старшеклассникам нет смысла иметь полное общее среднее образование, смысла которого они не видят.

"Министерство образования и науки развернуло довольно активную кампанию по продвижению идеи профильной школы. Вебинары, пресс-конференции, поездки его руководителей по регионам с целью "разъяснения сущности", многочисленные презентации и публичные монологи с обещаниями рая и кисельных берегов. И все это могло бы выглядеть убедительно, если бы не одно "но". Именно эта апробация сегодня напоминает не что иное, как попытку в старенькие "Жигули" советского автопрома установить современный двигатель от "Мерседеса". Почему именно "Жигули"? Потому что в рамках старой, по сути советской, модели учебного заведения решили экспериментальным способом "проверить" новое содержание. Которое и является, образно говоря, тем новым двигателем", – пишет ЛИкарчук.

Он отмечает, что отсутствие четкого представления об организационно-педагогической модели – лишь одна из проблем .

Кто будет учить выпускников гимназий в профильной школе

С начала возникновения идеи реформы прошло уже пять лет, однако до сих пор в украинских университетах отсутствуют образовательные программы по подготовке учителей профильной школы. Кроме того, нет и профессионального стандарта учителя и не созданы гарантированные механизмы мотивации педагогов к профессиональному самообразованию. В то же время, в советском образовании, когда начался переход в среднюю школу, выпускники педагогических вузов получали диплом, в котором отмечалось "учитель старших классов".

Педагоги, которые сейчас работают в школах, не знают, какими будут к ним требования, недельная нагрузка и по каким критериям будет оплачиваться их работа. Он объясняет, что инициаторы профильной школы считают, что в ней смогут работать все, но это не так. Ведь это не подготовка старшеклассников к выпускному экзамену, а образование высшего и содержательного уровня, которое требует другого подхода.

"У чиновников на этот вопрос обычно есть стандартный ответ: лучшие. И действительно, в Украине есть огромное количество сильных, ответственных и самоотверженных учителей. То, что сегодня выдерживает украинский учитель, способны выдержать только лучшие и наилучшие. Но преподавание в профильной школе – это другое. Принципиально другое. Это не подготовка старшеклассников к УМТ. Это образование высшего технологического и содержательного уровня, которое требует другого мировоззрения, глубоких знаний, другой профессиональной подготовки", – отмечает Ликарчук.

Ученики и их родители

Следующая большая проблема профильной школы – ученики и их родители, считает эксперт. По его словам, когда до них дойдет, что реформа – это не "косметическое изменение", а дополнительные три года обучения, то "маленькие почки со временем превратятся и в бутоны, и в цветы, и, наконец, в волчьи ягоды", разочаровавшись в реформе.

Кроме того, будет происходить "масштабная миграция" школьников между учебными заведениями, ведь они будут учиться не в школах пешей доступности от места жительства, а в лицеях, которые могут располагаться в другой части громады.

В то же время, никто из участников процесса не имеет понимания о механизме определения учеников, которых будут рекомендовать для обучения в академических или профессиональных лицеях. А также, неизвестны и критерии и показатели, которые будут использоваться для этого.

"Что будет первоочередным для сортировки: знания, умения или компетентности? Другими словами: знание физиономий исторических лиц (как того требует НМТ) или понимание сущности и закономерностей исторического процесса (как это должно быть после завершения обучения в гимназии)", – пишет Ликарчук.

Неизвестным также остается и то, каким образом удастся смотивировать выпускников гимназий идти учиться в профессиональные лицеи. Несмотря на это, образовательное ведомство настойчиво взялось за апробацию нового содержания тогда, когда нет ни модели профильного заведения, ни подготовленного учителя.

Новое содержание → новые программы → новые учебники → новые бюджетные средства

По словам Ликарчука, в такой логике содержание образования перестает быть педагогической необходимостью и превращается в пусковой механизм бюджетного процесса. А это создает опасность, ведь происходит подмена причин и последствий. Так, учебник должен был бы стать результатом четко определенной модели школы, а он становится стартом реформы. Специалист отмечает, что подобные случаи уже были в украинском образовании и заканчивались имитацией изменений и разочарованием.

Сейчас можно наблюдать лишь начало родительского сопротивления, ведь их ставят перед фактом. Однако когда начнется реализация реформы в 2027 году, тогда придется проверять ее не на презентациях, а в реальной жизни.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Полтаве хотят сократить количество лицеев более чем вдвое из-за уменьшения количества старшеклассников.

