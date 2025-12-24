"В старенькие "Жигули" установили современный двигатель от "Мерседеса". Игорь Ликарчук по пунктам объяснил, что не так с профильной школой в Украине

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
315
'В старенькие 'Жигули' установили современный двигатель от 'Мерседеса'. Игорь Ликарчук по пунктам объяснил, что не так с профильной школой в Украине

Украинский образовательный эксперт Игорь Ликарчук объяснил, какие проблемы имеет реформа старшей школы. В частности, он сравнил ее введение с тем, когда в советские Жигули устанавливают современный двигатель от "Мерседеса". Так, Министерство образования и науки развернуло активную кампанию вокруг идеи профильной школы, однако апробация показывает, что в рамках старой модели учебного заведения решили экспериментальным способом "проверить" новое содержание, которое и становится "новым двигателем".

Видео дня

По словам специалиста, в Украине до сих пор никто не имеет четкого понятия, что такое академический или профессиональный лицей, нет Типового положения о профильном учебном заведении, как оно должно функционировать и какой должна быть управленческая и педагогическая логика. Он отмечает, что сущность профильной школы заключается не только в перечне предметов и объемах знаний. В то же время, в заметке в Facebook Ликарчук подчеркнул, что поддерживает идею профильной школы, ведь многим старшеклассникам нет смысла иметь полное общее среднее образование, смысла которого они не видят.

"В старенькие "Жигули" установили современный двигатель от "Мерседеса". Игорь Ликарчук по пунктам объяснил, что не так с профильной школой в Украине

"Министерство образования и науки развернуло довольно активную кампанию по продвижению идеи профильной школы. Вебинары, пресс-конференции, поездки его руководителей по регионам с целью "разъяснения сущности", многочисленные презентации и публичные монологи с обещаниями рая и кисельных берегов. И все это могло бы выглядеть убедительно, если бы не одно "но". Именно эта апробация сегодня напоминает не что иное, как попытку в старенькие "Жигули" советского автопрома установить современный двигатель от "Мерседеса". Почему именно "Жигули"? Потому что в рамках старой, по сути советской, модели учебного заведения решили экспериментальным способом "проверить" новое содержание. Которое и является, образно говоря, тем новым двигателем", – пишет ЛИкарчук.

Он отмечает, что отсутствие четкого представления об организационно-педагогической модели – лишь одна из проблем .

Кто будет учить выпускников гимназий в профильной школе

С начала возникновения идеи реформы прошло уже пять лет, однако до сих пор в украинских университетах отсутствуют образовательные программы по подготовке учителей профильной школы. Кроме того, нет и профессионального стандарта учителя и не созданы гарантированные механизмы мотивации педагогов к профессиональному самообразованию. В то же время, в советском образовании, когда начался переход в среднюю школу, выпускники педагогических вузов получали диплом, в котором отмечалось "учитель старших классов".

Педагоги, которые сейчас работают в школах, не знают, какими будут к ним требования, недельная нагрузка и по каким критериям будет оплачиваться их работа. Он объясняет, что инициаторы профильной школы считают, что в ней смогут работать все, но это не так. Ведь это не подготовка старшеклассников к выпускному экзамену, а образование высшего и содержательного уровня, которое требует другого подхода.

"В старенькие "Жигули" установили современный двигатель от "Мерседеса". Игорь Ликарчук по пунктам объяснил, что не так с профильной школой в Украине

"У чиновников на этот вопрос обычно есть стандартный ответ: лучшие. И действительно, в Украине есть огромное количество сильных, ответственных и самоотверженных учителей. То, что сегодня выдерживает украинский учитель, способны выдержать только лучшие и наилучшие. Но преподавание в профильной школе – это другое. Принципиально другое. Это не подготовка старшеклассников к УМТ. Это образование высшего технологического и содержательного уровня, которое требует другого мировоззрения, глубоких знаний, другой профессиональной подготовки", – отмечает Ликарчук.

Ученики и их родители

Следующая большая проблема профильной школы – ученики и их родители, считает эксперт. По его словам, когда до них дойдет, что реформа – это не "косметическое изменение", а дополнительные три года обучения, то "маленькие почки со временем превратятся и в бутоны, и в цветы, и, наконец, в волчьи ягоды", разочаровавшись в реформе.

Кроме того, будет происходить "масштабная миграция" школьников между учебными заведениями, ведь они будут учиться не в школах пешей доступности от места жительства, а в лицеях, которые могут располагаться в другой части громады.

В то же время, никто из участников процесса не имеет понимания о механизме определения учеников, которых будут рекомендовать для обучения в академических или профессиональных лицеях. А также, неизвестны и критерии и показатели, которые будут использоваться для этого.

"В старенькие "Жигули" установили современный двигатель от "Мерседеса". Игорь Ликарчук по пунктам объяснил, что не так с профильной школой в Украине

"Что будет первоочередным для сортировки: знания, умения или компетентности? Другими словами: знание физиономий исторических лиц (как того требует НМТ) или понимание сущности и закономерностей исторического процесса (как это должно быть после завершения обучения в гимназии)", – пишет Ликарчук.

Неизвестным также остается и то, каким образом удастся смотивировать выпускников гимназий идти учиться в профессиональные лицеи. Несмотря на это, образовательное ведомство настойчиво взялось за апробацию нового содержания тогда, когда нет ни модели профильного заведения, ни подготовленного учителя.

Новое содержание → новые программы → новые учебники → новые бюджетные средства

По словам Ликарчука, в такой логике содержание образования перестает быть педагогической необходимостью и превращается в пусковой механизм бюджетного процесса. А это создает опасность, ведь происходит подмена причин и последствий. Так, учебник должен был бы стать результатом четко определенной модели школы, а он становится стартом реформы. Специалист отмечает, что подобные случаи уже были в украинском образовании и заканчивались имитацией изменений и разочарованием.

"В старенькие "Жигули" установили современный двигатель от "Мерседеса". Игорь Ликарчук по пунктам объяснил, что не так с профильной школой в Украине

Сейчас можно наблюдать лишь начало родительского сопротивления, ведь их ставят перед фактом. Однако когда начнется реализация реформы в 2027 году, тогда придется проверять ее не на презентациях, а в реальной жизни.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Полтаве хотят сократить количество лицеев более чем вдвое из-за уменьшения количества старшеклассников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

УкраинаОбразование в УкраинеРеформа старшей школы в УкраинеИгорь Ликарчук