Только 50% девятиклассников идут в 10 класс. В Полтаве хотят сократить количество лицеев более чем вдвое: родители бьют тревогу

В Полтаве хотят сократить число лицеев с 17 до 8 из-за уменьшения количества старшеклассников. Так, только половина девятиклассников будут идти в 10 класс. В городской администрации продолжается обсуждение оптимизации сети учреждений среднего образования.

Видео дня

Об этом сообщает местный паблик PVP Poltava. Так, рассматривается возможное понижение статуса лицея №6 до уровня гимназии. В городском совете отмечают, что сеть учебных заведений должна формироваться так, чтобы в каждом микрорайоне был как минимум один лицей. Согласно реформе, старшая школа не должна концентрироваться в одном районе, как это сейчас происходит в центре Полтавы.

По прогнозам управления образования, в 2026 году количество желающих учиться в 10 классах может еще уменьшиться, поэтому сеть лицеев планируют оптимизировать в соответствии с реальным спросом. Однако родители выступают категорически против таких шагов.

Украинцы также сетуют на то, что таким образом уничтожаются учебные заведения в городе, а школьники не получают должного уровня знаний. Кроме того, они не поддерживают такую инициативу и из-за того, что ученикам нужно будет ездить на учебу.

"Раньше гимназия – это было учебное заведение с 5 по 11 классы, дети могли поступать как после 4-го класса, так и позже. Я после пяти лет в школе перешла в 6-й класс в такую гимназию в тогдашний районный центр. Сейчас это лицей областного значения. А с этой реформой гимназиями назвали те школы, которые не могут нормальных знаний дать".

"Как бы ни делали гимназий, лицеев, а были нормальные школы. А то ближний свет – 9 классов проучился в одной школе, а тогда еще два езди в другой конец города. А знаний что там нет, что там".

"Очень жаль. Ведь дети заслуживают продолжения обучения в родных стенах".

Напомним, в Украине в 2025-2026 учебном году состоится пилотирование реформы старшей школы. В каждой области появится по одному академическому лицею и по два профильных. В то же время в 10-12 классах предполагается сокращение предметов до 11-12. Таким образом Министерство образования и науки планирует разгрузить программу и приблизить украинское образование к общемировым стандартам.

Полноценно обновленная старшая школа должна стартовать с 2027 года в рамках реформы "Новой украинской школы", превращая 10-12 классы в трехлетнее профильное образование.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинский образовательный эксперт Сергей Дятленко поделился своими предположениями, что будет с образованием, если не провести реформу старшей школы. В частности, он указал, что иначе у старшеклассников будет продолжать падать мотивация к обучению. Ведь им неинтересно учить все, а то, что интересно, будет для них недоступным.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!