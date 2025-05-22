'Мотивация к обучению и дальше будет падать'. Образовательный эксперт рассказал, что будет, если не провести реформу старшей школы

Украинский образовательный эксперт Сергей Дятленко поделился своими предположениями, что будет с образованием, если не провести реформу старшей школы. В частности, он указал на то, что в таком случае, у старшеклассников будет продолжать падать мотивация к обучению. Ведь им не интересно учить все, а то, что интересно, будет для них недоступно.

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В заметке в Facebook Дятленко отмечает, что это отразится и на качестве обучения, потому что в городах с несколькими старшими школами, ученики после 9-го класса будут подстраивать себя под предложенные или выбранные большинством профили. Даже если их будет мало, ведь они привыкли к "своей" школе.

Кроме того, в небольших учебных заведениях часть школьников не сможет углубить свои знания в соответствии со своими предпочтениями и наклонностями, ведь там не будет широкого выбора профилей. Это станет препятствием в достижении успеха в будущем.

Дятленко отмечает, что продолжится и засилье гуманитарных профилей, ведь для других довольно сложно создать надлежащую материальную базу. Поэтому школы, например, не выберут биологический профиль ради пяти учеников из 50-ти. В то же время и сама материальная база будет запущенной, ведь обновить "все для всех", не хватит средств, говорит образовательный эксперт.

Не произойдет прогресс и в профессиональном росте педагогов. Если при новой сети для этого хотя бы будут предпосылки, где будет видна работа лицеев и отдельных учителей, ведь ученики действительно профильных классов "не будут терпеть" слабого учителя.

Станет не нужна 12-летняя школа, а 10 класс, как определенный для выбора профиля, будет лишним, потому что не будет реального отбора и профилизации.

Более того, Дятленко подчеркнул, что будет увеличиваться пропасть между уровнем достижений школьников из городских и сельских местностей.

"Не вижу даже на горизонте столь каких-либо реальных механизмов преодоления этой пропасти без модернизации сети учреждений, а этот процесс еще и долговременным. Зато создастся еще один разрыв между уровнем учебных достижений старшеклассников, которые таки будут учиться по выбранному профилю в больших, мощных лицеях и теми, кто такой возможности не будет иметь", – пояснил образовательный эксперт.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Лилия Гриневич на примере Европы объяснила, почему старшая школа должна быть трехлетней.

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